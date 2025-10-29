Solicitaron sanción contra Petro por no retractarse tras llamar "muñecas de la mafia" a periodistas

El presidente Gustavo Petro no acató la orden emitida por la Corte Constitucional de retractarse públicamente tras sus declaraciones contra las mujeres periodistas, a quienes calificó como “muñecas de la mafia”.

La falta de cumplimiento llevó al abogado Germán Calderón España, accionante del caso, a solicitar formalmente un incidente de desacato ante el Consejo de Estado.

Solicitaron sanción contra Petro por no retractarse al decir "muñecas de la mafia"

El incidente fue radicado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, instancia donde se originó la tutela.

El abogado Calderón explicó que el presidente tenía un plazo de cinco días para cumplir la orden de la Corte Constitucional, que le exigía retractarse y ofrecer disculpas públicas en una alocución nacional, pero dicho término venció sin que el mandatario cumpliera.

En caso de que el Consejo de Estado, Sección Segunda, donde tuvo origen esta tutela, considere que el presidente Gustavo Petro ha desacatado la decisión de la Corte Constitucional, se le impondrá una sanción disciplinaria que podría llegar hasta el arresto de cinco días.

La solicitud se sustenta en el incumplimiento directo de una orden judicial que exigía al presidente realizar una retractación pública en las mismas condiciones en que emitió sus declaraciones, sin desviar el mensaje hacia otros temas o contextos políticos.

Hasta el momento, Petro no ha ofrecido la disculpa exigida ni ha emitido comunicación oficial alguna al respecto.

¿Por qué debía retractarse de llamar "muñecas de la mafia" a periodistas?

La Corte Constitucional ya había sido contundente en su análisis del caso: determinó que las expresiones del presidente constituyeron una forma de violencia simbólica y discriminación, al usar un lenguaje que estigmatizó a las mujeres periodistas y atentó contra su dignidad.

El alto tribunal señaló que dichas expresiones vulneraron derechos fundamentales, como el de vivir una vida libre de violencias, el de la no discriminación y el de la libertad de expresión, todos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

¿Cómo debía ser la retractación del presidente?

La sentencia de la Corte ordenó que el presidente realizara la retractación mediante una alocución presidencial, en el mismo formato y escenario en que fueron pronunciadas las declaraciones originales, sin incluir ningún otro tema ajeno a la decisión judicial.

Además, dispuso que en el video y la transcripción oficial de esa alocución se incluyera una nota aclaratoria en la que se dejara explícito que las afirmaciones con las que el presidente asoció a las periodistas con “muñecas de la mafia” y las responsabilizó de criminalizar la protesta social “no fueron adecuadas”, según la determinación del alto tribunal.

¿A qué se podría enfrentar Petro si el Consejo de Estado admite el desacato?

En caso de que el Consejo de Estado determine que el presidente incurrió en desacato, podría enfrentar una sanción disciplinaria que, según el código vigente, incluye arresto hasta por cinco días.

Por ahora, no existe una respuesta oficial del Gobierno Nacional sobre el tema ni una fecha establecida para que el presidente cumpla con la retractación ordenada.