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Denuncian irregularidades en el arresto de un estudiante migrante en Texas

La divulgación del video ha reavivado los cuestionamientos sobre la coordinación entre cuerpos policiales locales y autoridades migratorias.

ICE.
ICE. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
03:00 p. m.
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Un video captado por la cámara corporal de un agente de Texas reveló que se utilizó la aplicación de mensajería encriptada Signal para coordinar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la detención de Luis Fernando Cabrera Chavarria, un estudiante de secundaria de Austin que posteriormente permaneció varias semanas bajo custodia migratoria.

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Las imágenes, obtenidas por el medio local KXAN, muestran los momentos previos al arresto del joven de 18 años durante una parada de tráfico ocurrida en la madrugada del 1 de mayo.

El caso generó controversia en Estados Unidos y desató una campaña de apoyo de estudiantes, docentes y organizaciones comunitarias que exigían su liberación.

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Una fotografía y un mensaje

De acuerdo con el registro de la cámara corporal, el agente informó inicialmente a Cabrera que recibiría una citación por conducir sin licencia. El estudiante explicó que únicamente contaba con una identificación escolar.

Minutos después, el uniformado regresó a su vehículo, tomó una fotografía de la identificación del joven y la envió a través de Signal, una aplicación de mensajería cifrada que ha sido objeto de debate por su uso en comunicaciones oficiales debido a las dificultades para preservar registros públicos.

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Según las imágenes, la respuesta recibida incluyó una fotografía y un mensaje con una instrucción directa: “deténganlo”. Acto seguido, el agente compartió su ubicación y permaneció en el lugar hasta la llegada de un funcionario de ICE, quien asumió el procedimiento que terminó con la detención del estudiante.

El caso generó protestas y presión por su liberación

Tras su arresto, Cabrera fue trasladado al Centro de Procesamiento de Inmigración del condado de Karnes. Las autoridades lo habían detenido inicialmente por presuntamente conducir un vehículo con la matrícula vencida.

Su permanencia en un centro migratorio provocó una amplia movilización de compañeros de clase, activistas y organizaciones de defensa de los migrantes, quienes argumentaron que el estudiante estaba próximo a culminar sus estudios de secundaria.

La presión pública aumentó cuando se conoció que debía presentar sus exámenes finales mientras permanecía bajo custodia. Finalmente, un juez federal ordenó su liberación el 20 de mayo, permitiéndole continuar con su proceso académico fuera del centro de detención.

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La divulgación del video ha reavivado los cuestionamientos sobre la coordinación entre cuerpos policiales locales y autoridades migratorias, así como sobre el uso de aplicaciones de mensajería cifrada en procedimientos oficiales que pueden derivar en decisiones de privación de la libertad.

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