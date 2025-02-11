Asesinan durante evento de Día de Muertos al alcalde de Uruapan, en México

El gobierno de México confirmó este domingo que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, contaba con protección oficial desde diciembre de 2024, tras haber solicitado apoyo federal ante el incremento de la violencia en el municipio.

Manzo fue asesinado a balazos la noche del sábado mientras participaba en un evento público por el Día de Muertos, en el estado de Michoacán, una región golpeada por la presencia del crimen organizado.

El alcalde de Uruapan patrullaba con chaleco antibalas y alertaba sobre el crimen organizado

Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, Manzo patrullaba las calles con chaleco antibalas y denunciaba públicamente la inseguridad que enfrentaba Uruapan.

Su asesinato se suma a una serie de ataques contra autoridades locales en zonas de alta conflictividad, y ha encendido nuevas alertas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios en contextos de violencia estructural.

"Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal", dijo en sus redes sociales. "No queremos ser un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística", declaró.

El secretario de seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo este domingo que Manzo "contaba con protección asignada desde diciembre pasado" y que "en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional".

"La Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal", añadió.

Harfuch dijo que hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación por el crimen.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbam condenó el asesinato en su cuenta de X.

"Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más", dijo. La presidenta convocó a una reunión con su gabinete de seguridad la mañana de este domingo, tras el asesinato del alcalde.

Violencia en Michoacán golpea al sector agrícola: asesinan a líder limonero tras denunciar extorsiones

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica y con costa al Pacífico. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos y de otros frutos como el limón.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.