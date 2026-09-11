Hombres armados asesinaron a tiros a un periodista frente a su casa en Ecuador: esto se sabe

En Ecuador se reportó el asesinato de un periodista. Se trata de Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, quien había advertido sobre amenazas contra su vida e incluso estaba vinculado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General ecuatoriana.

Cabe mencionar que, las intimidaciones contra el comunicador se habían intensificado después de que denunciara presuntos hechos de enriquecimiento ilícito relacionados con la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz.

¿Cómo fue el asesinato de un periodista en Ecuador?

El ataque se registró durante la noche del 8 de noviembre en Calceta, localidad del cantón Bolívar, en la provincia de Manabí. Según informó la organización Fundamedios, hombres armados dispararon contra él cuando ingresaba su vehículo a su vivienda.

El periodista murió tras el ataque. Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han informado quiénes estarían detrás del crimen ni han establecido oficialmente los motivos del homicidio.

Periodista asesinado ya había denunciado amenazas y estaba bajo protección

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que ya había advertido sobre los riesgos que enfrentaba. En mayo de 2025 ingresó al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador, después de registrar antecedentes de intimidación. Entre ellos, un ataque con productos químicos contra su vehículo en 2023.

Sin embargo, las amenazas se intensificaron en abril de 2026. El día 2 de ese mes, el comunicador presentó una denuncia reservada por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz.

De acuerdo con la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), después de esa denuncia recibió panfletos amenazantes en su vivienda los días 4 y 8 de abril. La organización también alertó sobre el asesinato de dos colaboradores de su medio de comunicación.

El 15 de abril, la MAPP hizo pública su preocupación por la situación del periodista y advirtió sobre el nivel de riesgo que enfrentaba, pese a las medidas de protección existentes.

Organizaciones de prensa exigen una investigación

Tras conocerse el homicidio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el crimen y pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva y expedita para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.