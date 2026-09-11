Pese a atravesar un parque nacional, se reanuda la construcción del muro fronterizo entre México y EE. UU.

En una votación que, nuevamente, abre camino a la maquinaria pesada, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio luz verde el lunes 9 de noviembre a la administración Trump para reactivar la construcción de la barrera fronteriza dentro de los terrenos protegidos del Parque Nacional Big Bend, en Texas.

Mediante una decisión sin firma, el máximo tribunal revocó el bloqueo dictado previamente por un tribunal federal de distrito, priorizando los planes de seguridad del Ejecutivo por encima de la conservación natural.

La medida deja sin efecto los recursos legales interpuestos por el Center for Biological Diversity y otras organizaciones ecologistas, que habían logrado frenar temporalmente un megaproyecto valorado en 1.700 millones de dólares.

Caminos de patrullaje, zonas iluminadas y estructuras divisoras en medio de la naturaleza:

Dicha iniciativa contempla la instalación de estructuras divisorias, caminos de patrullaje, sistemas de iluminación y tecnología de vigilancia en una región que es hogar de osos negros, linces y cientos de especies de aves, además de paisajes emblemáticos, como el Cañón de Santa Elena y la confluencia de ecosistemas de desierto, río y montaña.

Para la Corte, los argumentos de los demandantes sobre perjuicios estéticos, recreativos y ambientales quedan por debajo de los "objetivos apremiantes" que persigue el Estado en materia de integridad fronteriza.

Excavadoras habían tenido que dejar la zona en agosto ante los reparos de locales:

La única postura en contra dentro del tribunal provino de la jueza Ketanji Brown Jackson y las organizaciones defensoras del medio ambiente no tardaron en reaccionar con indignación ante el fallo judicial.

Laiken Jordahl, activista y defensor de tierras públicas en el Center for Biological Diversity, calificó la resolución como una "decisión horrenda" y advirtió mediante un comunicado de prensa que el equipo de gobierno y sus contratistas están determinados a "destruir uno de los mejores parques nacionales de Estados Unidos".

Aunque las excavadoras habían ingresado a la zona protegida en agosto antes de que Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ordenara una pausa temporal ante la fuerte resistencia de las comunidades y sectores locales, el dictamen actual descarta los reparos ecológicos y reimpulsa la meta central de la estrategia fronteriza del presidente Donald Trump.