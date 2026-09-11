Daniel Ortega reapareció y generó dudas sobre su salud: le costó caminar y se le vio deteriorado

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a aparecer en un acto público después de estar 68 días alejado de este tipo de actividades.

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Su presencia en Managua, acompañado de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, llamó la atención por su aspecto físico y las dificultades que mostró al caminar.

Dudas sobre el estado de salud de Ortega

La reaparición se dio en el antiguo emplazamiento de la Plaza de la Revolución, donde se realizó un homenaje a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega estuvo allí 20 minutos aproximadamente y durante ese tiempo pronunció unas breves palabras, con un tono de voz calificado como pausado y sin extenderse.

Su última aparición pública había sido el pasado 2 de septiembre, cuando encabezó un acto con motivo del aniversario del Ejército de Nicaragua.

El aspecto físico de hoy, lunes 9 de noviembre, contrastó con el de aquella intervención de septiembre. El principal detalle fueron las complicaciones para caminar.

Video con la reaparición de Ortega

Durante los más de 60 días sin verlo públicamente, el régimen de Nicaragua no informó acerca de su estado de salud ante las sospechas que se generaron. Lo único que se sabe es que padece lupus y problemas renales.

La reaparición del presidente se produjo en un escenario de tensiones políticas y cuestionamientos internacionales sobre el funcionamiento del país.

Muestra de ello es que Naciones Unidas ha registrado más de 300 muertos en el marco de las protestas contra el régimen de 2018. Esta crisis política ha estado acompañada de encarcelamientos, exilios y retirada de la nacionalidad a cientos de opositores.

Por otra parte, exiliados nicaragüenses han advertido sobre una reciente reforma constitucional que excluiría a sectores opositores de los procesos electorales. Los cambios buscarían facilitar la continuidad del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.