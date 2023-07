María Corina Machado habló de la respuesta del presidente Petro frente a su inhabilidad política

El pasado 30 de junio se conoció públicamente, tras la solicitud del diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, el documento en el que la Contraloría General de la Nación inhabilitó a María Corina Machado (MCM), una de las principales líderes de oposición en Venezuela.

Machado repuntaba en las encuestas para el proceso electoral del 22 de octubre en el que se definirá el político que se medirá cara a cara con el candidato del régimen. El apoyo de los venezolanos en contra del Gobierno ha sido contundente en los últimos meses, donde la presidenta del partido Vente Venezuela, tuve una fuerte acogida y tomó una fuerte ventaja frente a los demás precandidatos.

Tras haber recorrido varias regiones del país y entregar un mensaje de esperanza para este sector del país que espera un cambio, María Corina Machado, recibió la notificación de su inhabilidad política por 15 años, proceso que podría dejarla fuera de las elecciones primarias.

El revuelo que causó esta noticia tuvo impacto en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de un trino en el que, al perecer, cuestionó la medida:

“Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”, escribió el presidente colombiano.

En contexto: María Corina Machado fue inhabilitada durante 15 años por el régimen de Nicolás Maduro

¿Presidente Gustavo Petro mostró apoyo a MCM?

La líder de la oposición venezolana, en rueda de prensa, manifestó que su compromiso por la transición política del país sigue intacto. “Lo vamos a conseguir. Hoy tenemos la certeza de que tenemos el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional”.

Machado habló de la reacción extraordinaria de la comunidad internacional en las últimas 48 horas, tras conocerse su inhabilitación por parte de la Contraloría de Venezuela.

En este sentido se refirió directamente al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter se refirió a los derechos políticos frente a la inhabilidad política de María Corina Machado.

A mí me sorprendió una respuesta tan rápida del presidente Petro, que refleja que está afectado. Maduro lo ha querido utilizar de interlocutor, dijo MCM este 4 de julio.

Al mismo tiempo indicó que “en 18 meses la situación va a ser otra (…) ustedes me van a preguntar por políticas de Gobierno”.

En este momento, MCM indicó que se encuentra “estableciendo contactos con Gobiernos y parlamentos”.

“A mí no me han dado solidaridad, a mí me han dado apoyo para derrotar el régimen”.

Las primarias derrotarían al régimen de Nicolás Maduro

Sobre la inhabilidad política, MCM indicó: “La gente sabe quién soy yo y cómo han sido mis funciones cuando estuve en la Asamblea Nacional, pero es un acto de cobardía pura y dura”.

Mantuvo en firme su posición de celebrar unas primarias que se conviertan en el primer paso para la transición de Gobierno: “impedimos que el régimen se agarrara las primarias y vamos a contar papelito por papelito”.

Las primarias se convertirán en el primer escenario para la derrota de Maduro en 2024.

En cuanto a los argumentos de su inhabilidad Machado cuestionó duramente la decisión:

“¿Culpable de la migración? ¿De que me robé un avión? La gente se ríe porque es cínico. Esto contra mí es un acto de cobardía pura y dura”

Por el momento aseguró que la investigación está siguiendo su curso en la Corte Penal Internacional para tener claridad de lo que representa para la región entera la salida de Maduro.