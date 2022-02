Petro Poroshenko, expresidente de Ucrania, con fusil en mano a defender a su país

El conflicto que se vive durante los últimos días en Ucrania debido a la invasión del ejército ruso sigue entregando al mundo consecuencias negativas y en esta oportunidad se ha evidenciado cómo civiles ucranianos han tenido que tomar las armas con el objetivo de defender su país. Este fue el caso del expresidente Petro Poroshenko.

Ante el inminente ataque que sufrirá Ucrania por parte de Rusia y las menores posibilidades en cuanto a lucha del país ucraniano en comparación a su rival, civiles han tenido que adoptar las armas para defender a su nación de los rusos.

Así fue el caso del expresidente ucraniano, Petro Poroshenko, apareció armado con un rifle ‘kalashnikov’ en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, en la que aseguró que estaba listo para defender la capital ucraniana frente a la invasión rusa.

La capital ucraniana ha sufrido varios bombardeos por parte del ejército ruso y el expresidente ha decidido armarse junto a otro grupo de civiles para encarar la situación:

“No tenemos artillería pesada, no tenemos tanques, no tenemos vehículos blindados, pero lo hemos hecho durante los últimos dos días. Estas son personas que se alinearon en el batallón para tener armas. Este es el límite de Defensa que tenemos. Estas son personas normales que nunca han estado en el ejército y están haciendo fila aquí para unirse a nosotros. Es extremadamente emocionante, y es una gran demostración de cómo el pueblo ucraniano odia a Putin”, dijo el exmandatario.

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89