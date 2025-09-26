Primeras reacciones a la decisión de EE. UU., de revocar visa al presidente Petro

Sobre las 9:00 de la noche el Departamento de Estado anunció una contundente decisión en contra del presidente Gustavo Petro: revocarle la visa tras una manifestación en la que participó en Nueva York.

¿Por qué le revocaron la visa al presidente Gustavo Petro?

El mandatario colombiano hizo un llamado a las Fuerzas Militares de Estados Unidos para desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, lo que causó molestia y provocó la sanción en su contra.

Calificaron de “imprudentes e incendiarias” sus declaraciones:

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Reacciones por revocación de la visa al presidente Gustavo Petro

Conocida la decisión, distintos sectores opinaron sobre la decisión de Estados Unidos contra Petro. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Fue crítico:

Lo propio hizo la senadora Angélica Lozano, que calificó la decisión como un “regalazo”:

Hollman Morris hizo lo propio en defensa del presidente Petro, señalando que se puso “del lado de la humanidad, de la vida eso es lo más importante eso no tiene precio ni necesita ‘visas’”.

Por su parte, el congresista Miguel Polo Polo se mostró a favor de la cancelación de la visa de Petro, e incluso pidió aplicar la misma sanción contra otros funcionarios:

La precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, calificó el hecho como una “vergüenza internacional”:

Incluso, algunos recordaron la decisión aplicada contra el expresidente Ernesto Samper. "Ambos narcos y sin visa", manifestó el concejal de Bogotá Daniel Briceño:

María Fernanda Cabal apuntó que Colombia “merece un presidente que defienda la democracia y las relaciones internacionales, no que las dinamite con discursos incendiarios”:

El expresidente Iván Duque se sumó a las reacciones, señalando que lo de Petro es “una conducta irracional”.