Estados Unidos anuncia que le revocará la visa al presidente Gustavo Petro

Este viernes 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro protagonizó una protesta en las calles de Nueva York. El momento polémico se dio cuando le envió un mensaje a los soldados norteamericanos.

¿Por qué Estados Unidos le revocará la visa?

El Departamento de Estado calificó estas acciones como imprudentes e incendiarias, debido a que se instó a que los soldados desobedecieran órdenes; e incitó a la violencia. Por lo tanto, informó que se le revocará la visa.

El mandatario se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Nueva York; por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, los ojos del país se centraron en la protesta en la que participó el presidente durante la mañana de este viernes, la cual fue en contra de Israel y se llevó a cabo en Times Square, el principal punto de Nueva York.

Petro estuvo acompañado de Roger Waters, miembro de la famosa banda de rock británica, Pink Floyd. Durante la manifestación, el mandatario aseguró que iba a proponer ante Naciones Unidas la creación de un Ejército de salvación del mundo.

También indicó que en Colombia se iban a abrir inscripciones de voluntarios y voluntarias con experiencia militar para ponerse al servicio de Palestina.

“Es el momento de la acción (…) hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, afirmó.

El jefe de Estado ha criticado varias veces y de manera pública la situación en la Franja de Gaza. En medio de la manifestación volvió a referirse: “Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha mostrado que cuando la diplomacia se acaba, hay que pasar a otra fase de la lucha”.

Las polémicas frases de Petro

Con el megáfono, Petro dio unas palabras que terminaron siendo la gota que rebasó el vaso para Estados Unidos.

“Desde aquí, le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad. Desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”, expresó el presidente.

Para Estados Unidos, estas palabras mostraron que él instó a que los soldados desobedecieran órdenes. Además, consideró que hizo un llamado a utilizar la violencia, actos calificados como imprudentes e incendiarios.