Corte Suprema rechazó apelación que pretendía tumbar el matrimonio igualitario en los EE. UU.

La revisión de la sentencia generaba gran preocupación debido a que, en los últimos meses, la Corte ha auorizado reveses en materia de derechos LGBT+.

Foto: Freepik
noviembre 11 de 2025
12:00 p. m.
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación presentada por la exsecretaria del condado de Rowan (Kentucky) Kim Davis, que pretendía tumbar la sentencia del caso Obergefell vs. Hodges, que, en 2015, permitió a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio.

Desde entonces, 1’200.000 personas han podido casarse, pero su unión, al igual que uniones futuras se vio amenazada cuando Davis, en última instancia, pidió a la Corte que se revisara el Fallo.

En 2015, la entonces funcionaria fue demandada por negarse a expedir las licencias de matrimonio de varias parejas, argumentando que, como cristina conservadora, se oponía a la decisión.

No más pasaporte inclusivos en los Estados Unidos: gobierno Trump eliminó la “X” como opción de género
Davis no logró derrumbar la sentencia Obergefell:

En primera instancia, el jurado ordenó a Davis a pagar 360.000 dólares (cerca de 1.350 millones de pesos) en daños y honorarios legales y le ordenó apegarse a la normativa; lo que la habría llevado una semana a prisión, por negarse.

Entonces, apeló la decisión argumentando que, en su derecho al libre ejercicio de la religión, no podía obligarla a emitir licencias de matrimonio para parejas LGBT+, pero, nuevamente, perdió el caso y tuvo que acudir a la Corte Suprema.

“Hoy, el amor volvió a ganar (…) Cuando los funcionarios públicos juran servir a sus comunidades, esa promesa se extiende a todos, incluidas las personas LGBTQ+. La Corte Suprema dejó claro hoy que negarse a respetar los derechos constitucionales de los demás no está exento de consecuencias”, celebró la presidenta de Human Rights Campaign, Kelley Robinson.

Agresor podría enfrentar hasta 16 meses en prisión por escupir a mujer trans durante evento religioso
Derechos LGBT+ han ido perdiéndose en los Estados Unidos:

La revisión que Davis solicitó a la Corte generó una gran preocupación entre los colectivos LGBT+, debido a que en un escenario similar, en 2022, el supremo revirtió el fallo del caso Roe vs. Wade, que legalizaba el aborto.

Pero eso no es todo. En cuestión de meses, la Corte, de mayoría conservadora, permitió al Gobierno Trump prohibir los marcadores neutros en pasaportes, el uso de bloqueadores de pubertad en menores trans y que personas con identidades diversas formen parte de las Fuerzas Armadas.

