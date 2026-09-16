Fin de la devolución de saldos: este será el nuevo mecanismo pensional desde 2027

A partir de la entrada en vigencia de la reforma pensional en Colombia, fijada para el 1 de abril de 2027, el sistema de seguridad social experimentará modificaciones sustanciales en la administración de los ahorros de los trabajadores.

Entre los cambios más destacados se encuentra la transformación del mecanismo de devolución de saldos en los fondos privados de pensiones (AFP).

Según explicó Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), el modelo tradicional mediante el cual los afiliados que no cumplían los requisitos de semanas recibían su capital acumulado en un pago único de contado dejará de operar de la misma manera para determinados grupos poblacionales.

El fin de la devolución en pago único

Bajo las normativas anteriores de la Ley 100, si un afiliado llegaba a la edad de jubilación —57 años para las mujeres y 62 para los hombres— sin haber alcanzado las semanas mínimas requeridas ni el capital suficiente para una pensión completa, el fondo privado procedía a reintegrarle la totalidad del dinero ahorrado en una sola entrega.

Con el nuevo marco de la reforma pensional y la estructuración del denominado pilar semicontributivo, este procedimiento cambiará de forma definitiva. Los recursos que los ciudadanos logren acumular en sus cuentas de ahorro individual ya no se entregarán como un monto global en efectivo, sino que se destinarán a financiar una renta o auxilio periódico.

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¿Cómo operará el pilar semicontributivo?

El objetivo principal de esta modificación, de acuerdo con las directrices del nuevo sistema, es evitar que los adultos mayores que no logren una pensión de vejez tradicional agoten rápidamente los recursos de su devolución.

En su lugar, el capital acumulado pasará a respaldar un auxilio mensual vitalicio, cuyo monto exacto estará determinado por el número total de semanas que el trabajador haya alcanzado a cotizar a lo largo de su vida laboral y por el saldo que conserve en su cuenta.

De esta forma, el sistema busca ofrecer una protección económica periódica durante la vejez, aunque no se cumpla con el umbral exigido para acceder a una pensión completa.

Es importante señalar que estos cambios no cobijarán por igual a todos los trabajadores del país. La legislación contempla un régimen de transición estricto que amparará únicamente a aquellos ciudadanos que, al corte del 31 de marzo de 2027, cumplan con los requisitos mínimos de semanas cotizadas: 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres.

Quienes se encuentren dentro de este régimen mantendrán las condiciones del esquema anterior. Por el contrario, los afiliados que no logren alcanzar dichos topes y deban pensionarse o retirarse bajo las nuevas reglas se enfrentarán al modelo del pilar semicontributivo, despidiéndose de la tradicional devolución de saldos en un solo pago y adoptando el esquema de rentas periódicas administradas bajo los lineamientos de la reforma.