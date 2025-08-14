Topógrafos colombianos pasarán siete días arrestados en Perú por investigación en su contra

Para evitar que “huyan del accionar de la justicia”, mientras “continúan las diligencias preliminares” de la investigación iniciada en su contra por la presunta comisión del delito contra la integridad nacional del Perú, un juez de la provincia de Ramón Castilla ordenó la detención por hasta siete días de los topógrafos colombianos Carlos Fernando Sánchez y John Wilington Amia, que fueron detenidos por la Policía del vecino país mientras realizaban mediciones para una empresa en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, el pasado martes 12 de agosto.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial peruano, con un video de la audiencia de detención judicial en flagrancia en su contra: “Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto”.

Desde el Perú, argumentan que no contaban con la autorización requerida para realizar dichas actividades. Mientras, los detenidos se excusaron en que no sabían “que era necesario un permiso especial”.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre la detención de los topógrafos colombianos?

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia Gustavo Petro, advirtió que "la detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal”.

El mandatario, no la bajó de “un secuestro” y explicó que “Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro".

Roces entre Petro y su homologa Dina Boluarte han intensificado las tensiones sobre Santa Rosa:

Desde Leticia, en su discurso por la batalla de Boyacá el pasado jueves, 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro dijo que “la denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

A lo que su homóloga, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, contestó de manera tajante desde su gira en Japón:

“Nuestra isla Chinnería con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos”.

E incluso mencionó que “tan es así que los hermanos que están en Leticia y sobre todo nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten en sus corazones y nosotros como Estado, como gobierno estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo”.