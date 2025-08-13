Perú detuvo a dos topógrafos colombianos que estaban haciendo mediciones en la isla en disputa

La controversia gira en torno a la isla Chinería y al distrito de Santa Rosa, área que ambos países reclaman como parte de su soberanía y donde la delimitación se ve afectada por las variaciones en el cauce del río.

El conflicto se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro declaró que Colombia no reconoce la jurisdicción peruana sobre Santa Rosa, lo que provocó un rechazo inmediato del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Desde entonces, la región ha sido escenario de tres incidentes que han involucrado a autoridades y figuras políticas de ambos lados de la frontera.

Perú detuvo a dos topógrafos colombianos en la isla en disputa

La Policía de Perú detuvo a dos topógrafos colombianos que se encontraban realizando mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, dentro de la isla Chinería, en plena zona en disputa.

Los hombres, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, fueron interceptados por uniformados mientras trabajaban con equipos de GPS.

Imágenes muestran el momento en que ambos fueron abordados por los agentes y conducidos a una comisaría, junto con su equipo de trabajo.

Según las autoridades peruanas, los ciudadanos fueron intervenidos por realizar actividades sin la autorización requerida.

“Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento”, declaró Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

¿Qué dijeron los topógrafos que fueron arrestados?

Durante la intervención, los detenidos manifestaron que desconocían la necesidad de un permiso especial para desarrollar su labor en la zona.

Explicaron que su trabajo consistía en demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio colombiano, con el fin de construir un muelle en la orilla contraria, que corresponde a territorio colombiano.

Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial.

Este arresto se produjo pocos días después de que un avión militar colombiano sobrevolara Santa Rosa.

Pero todo se intensificó más el lunes, cuando el candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cruzó en bote el río Amazonas hasta Santa Rosa y plantó la bandera de Colombia en el lugar. La bandera fue retirada minutos después por las autoridades peruanas.