Una transmisión de televisión en directo en Armenia se convirtió en el escenario de un escándalo internacional luego de que un debate político de interés nacional escalara rápidamente de las palabras a las agresiones físicas.

El inusual episodio, captado por las cámaras del canal y difundido de manera masiva en las redes sociales, encendió las alarmas sobre el nivel de polarización y la creciente tensión en los espacios de opinión pública del país europeo.

Video de los momentos de tensión entre políticos

El incidente se registró durante un programa de debate político emitido por la televisión pública de Armenia. En la mesa de discusión participaban figuras del ámbito político y mediático local, entre ellos el periodista opositor Boris Murazi y un simpatizante del primer ministro Nikol Pashinián, identificado como Arutyun Mkrtchyan.

De acuerdo con los registros audiovisuales del momento, la atmósfera del estudio comenzó a caldearse tras un intercambio de posturas encontradas en relación con la coyuntura gubernamental. Lo que empezó como una discusión verbal con argumentos ideológicos y cruces de reproches subió de tono de forma drástica en cuestión de segundos.

Sin previo aviso, la confrontación verbal rompió los protocolos del set de televisión cuando ambos invitados perdieron la compostura. Se pusieron de pie e iniciaron un intercambio de golpes con las manos y los pies ante la mirada atónita de los conductores y productores del espacio informativo.

Ante la gravedad de los hechos en directo, el equipo de producción del programa y los coordinadores de piso debieron ingresar raudamente al set para separar a los involucrados y evitar que la pelea física pasara a mayores. El altercado obligó a interrumpir de forma abrupta la emisión regular del programa de debate.

Las imágenes del enfrentamiento físico no tardaron en trascender las fronteras de Armenia. En cuestión de pocas horas, los clips del momento exacto de la trifulca se viralizaron en plataformas digitales como X (antes Twitter), Facebook y YouTube, acumulando miles de reproducciones y comentarios por parte de internautas de todo el mundo.