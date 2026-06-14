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Trump critica ataques israelíes y habla de paz con Irán

Un alto responsable del Estado Mayor iraní aseguró que los ataques israelíes no quedarían “impunes”.

Foto: AFP
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AFP

junio 14 de 2026
12:13 p. m.
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que los bombardeos israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido” y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante la jornada.

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"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención", escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario agregó que “no debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!”.

Bombardeos en Beirut y respuesta de Hezbolá

Israel atacó el domingo los suburbios del sur de Beirut, causando al menos tres muertos, en represalia por disparos de Hezbolá contra el norte de su territorio. Trump reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero calificó la ofensiva como una reacción desproporcionada frente a una amenaza “muy limitada e insignificante”.

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El principal negociador iraní acusó a Washington de no respetar sus compromisos tras los bombardeos, advirtiendo que estos podían comprometer las negociaciones en curso entre Estados Unidos y Teherán.

Advertencias desde Irán

Un alto responsable del Estado Mayor iraní aseguró que los ataques israelíes no quedarían “impunes”. La tensión se suma a las dudas sobre la firma del acuerdo marco, que Trump había anunciado para el domingo, en medio de un escenario de recrudecimiento del conflicto en el Líbano.

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