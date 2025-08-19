Por incendio a 36.000 pies, avión europeo tuvo que aterrizar de emergencia: “Envié mensajes despidiéndome”

Los 273 pasajeros y los ocho tripulantes del vuelo DE3665 de Condor Airlines, que cubría la ruta Corfú (Grecia), y Düsseldorf (Alemania) vivieron momentos de pánico la noche del sábado, 16 de agosto, cuando uno de los motores de la aeronave se incendió a 36.000 pies de altura.

De acuerdo con la aerolínea, una reacción química en la cámara de combustión por perturbaciones en el suministro de aire generó una "reacción cerca del motor", que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad italiana de Brindisi.

RELACIONADO Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Pasajeros y testigos de lo ocurrido pensaron que el avión se desplomaría:

En conversaciones con la prensa local, personas que iban a bordo del Boeing 757 describieron, a detalle, el drama al que se vieron enfrentadas, a tan solo minutos del despegue:

“Oímos un ruido fuerte y luego salieron llamas del motor. Fue muy aterrador”, señaló uno de los pasajeros y otro agregó: "De repente, la energía se cortó por unos segundos y nos dimos cuenta de que ya no estábamos ascendiendo".

Desde fuera, los habitantes de Brindisi grabaron con nerviosismo el aterrizaje del DE3665 y, en su interior, los viajeros temieron lo peor, llegando a despedirse de sus seres queridos:

“Fue una experiencia increíblemente horrible. Envié mensajes despidiéndome, pensando que todo había terminado”.

¿Qué pasó en el aterrizaje?

En Brindisi el tráfico aéreo fue cerrado durante 30 minutos, para que unidades de bomberos y un equipo técnico atendiera el incidente con el DE3665, que terminó aterrizando a 40 minutos de su despegue.

Los pasajeros fueron reubicados en un vuelo que llegó sano y salvo a Düsseldorf el domingo, 17 de agosto. Algunos pasaron la noche en un hotel y otros, por la capacidad imitada de la ciudad italiana en hoteles, recibieron mantas y bonos de comida para dormitar en el aeropuerto.

Al respecto, Condor Airlines pidió “disculpas por cualquier inconveniente causado” e insistió en que “la seguridad de nuestros pasajeros y empleados es siempre nuestra máxima prioridad”.