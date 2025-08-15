Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Los habitantes del sector de Laureles, en la comuna 11 de Medellín, fueron sorprendidos la tarde del viernes 15 de agosto cuando un avión ultraliviano, que despegó de Tolú con rumbo al aeropuerto al aeropuerto Olaya Herrera, se desplomó sobre un parque.

De momento, se reportan dos personas heridas: el piloto, de 50 años, y su pasajera, de 55. De acuerdo con Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de la capital antioqueña:

"Unidades de Bomberos Medellín atienden caso por accidente de aeronave pequeña en inmediaciones de Cll.47D x 70. Equipos trabajan en sitio".

Visitantes del parque ayudaron a rescatar los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia:

De acuerdo con el parte médico, el piloto tuvo un trauma en la cabeza y tenía el pecho cerrado, por lo que fue necesario su traslado a la clínica Las Américas. Mientras, la segunda víctima, con trauma en el rostro, fue llevada a la clínica CES.

En una serie de videos compartidos por los habitantes del sector de Laureles se escucha que el avión fue amortiguado por la vegetación del parque: “Nos cayó una avioneta aquí en el parquecito de Florida, arribita de la estación Estadio. Entro por medio de los árboles. Dios los ayudó”, al igual que las personas que, al momento del siniestro, se encontraban en el parque.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

La aeronave fue identificada por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes como la HJ 428 y, según información compartida en sus redes sociales, se accidentó en un intento de aterrizaje de emergencia.

El caso está en manos de la Autoridad de investigación de accidentes adscrita a la Aeronáutica Civil, que “activó procedimientos con equipos de Salvamento (SAR) y Bomberos Aeronáuticos, quienes se desplazaron al lugar”.

Además, y entendiendo que “las autoridades municipales y aeronáuticas continúan coordinando las acciones en el área” reiteraron entre la comunidad de la comuna “la importancia de informarse únicamente por canales oficiales y evitar compartir imágenes sensibles” sobre el accidente.