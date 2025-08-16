Los audios de la aeronave que cayó en Medellín, previos al desplome: “Me voy a meter al estadio”

Un sorprendente giro de acontecimientos tuvo lugar esta semana en Medellín, cuando dos personas lograron sobrevivir a un accidente aéreo que ha sido catalogado como un milagro. La revelación de los audios de la conversación entre los ocupantes de la aeronave y la torre de control arroja luz sobre los momentos previos al siniestro.

Audios previos al desplome de la aeronave en Medellín

La comunicación entre la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera y el piloto de la aeronave con matrícula HJ428 refleja una notable calma y profesionalismo ante la emergencia. El piloto informa: "Tengo un problema con el motor, ¿me autoriza a lado cero?". La respuesta de la controladora es inmediata y precisa: "Lado cero aprobado, autorizado a aterrizar, viento 200 grados, 08 nudos".

En un esfuerzo por garantizar la seguridad, la controladora ordena a otros pilotos despejar la pista mientras la aeronave proveniente de Tolú, Coveñas se aproxima al aeropuerto. Sin embargo, la situación se complica rápidamente. Alrededor de las 3:30 p.m., el piloto, aún manteniendo la compostura, da un último aviso: "Torre no voy a alcanzar a llegar hasta la pista. Me voy a meter en el Estadio".

El desenlace se produce cuando la aeronave cae en un parque cercano al estadio Atanasio Girardot. Sorprendentemente, tanto el piloto de 50 años como una mujer de 55 años que viajaban en el avión sobrevivieron al impacto por lo que fueron trasladados de inmediato a las clínicas CES y las Américas para recibir atención inmediata.

Avión ultraliviano cae en Medellín

Gran conmoción se vivió, durante la tarde del pasado viernes 15 de agosto, cuando una aeronave ultraliviana cayó en el sector de Laureles, en la comuna 11 de Medellín. Las imágenes le han dado la vuelta al internet, pues miles de internautas han catalogado el hecho como un milagro ya que también manifestaron que la vegetación habría amortiguado la caída del avión.

El caso se encuentra en manos de la Autoridad de investigación de accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil por lo que se dio a conocer que se activaron todos los procedimientos para atender la situación y coordinar las acciones pertinentes en el lugar de los hechos.