Donald Trump y otros líderes árabes firmaron el histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el primer acuerdo de paz en Gaza, durante la cumbre convocada por los más importantes líderes árabes en Sharm el-Sheij, Egipto.

La cumbre fue presidida por el mandatario estadounidense y su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, quien contribuyó a los esfuerzos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás.

Trump llegó a Egipto tras una breve visita a Israel, en donde se cumplió la entrega de los 20 rehenes vivos en poder de Hamás en horas de la madrugada de este 13 de octubre.

Los jefes de Estado de Turquía y Catar también firmaron el documento que contiene los acuerdos aprobados por las partes para finalizar la guerra en la Franja de Gaza.

Trump agradeció a sus homólogos árabes por los esfuerzos de paz

De acuerdo con Trump, este acuerdo marca el fin de una historia de terror en el Medio Oriente.

Tras la firma del acuerdo, Trump elogió a sus homólogos árabes y les agradeció por contribuir con sus esfuerzos a la paz en Gaza. Afirmó que, a pesar de los pronósticos, “este ha sido uno de los acuerdos más grandes en años”.

Se creyó que la Tercera Guerra Mundial podía empezar en Medio Oriente, pero no va a empezar y no va a pasar nunca.

Ni Hamás ni Israel estuvieron en la firma

Cabe resaltar que Hamás había anunciado que no asistiría a la firma de los acuerdos en Sharm el-Sheij.

Y, aunque se tenía previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estuviera presenta, en las últimas horas comunicó su desistimiento debido a festividades en Israel.

Por ahora, se esperan nuevos encuentros entre los líderes que estuvieron en esta cumbre, para establecer la hoja de ruta que servirá para poner en marcha los acuerdos de paz y el plan de reconstrucción de Gaza.