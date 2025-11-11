CANAL RCN
Internacional

Pese a acuerdo de financiación, cancelaciones y retrasos en vuelos podrían extenderse en los Estados Unidos

Desde el fin de semana, al menos 5.500 vuelos han sido cancelados y otros 10.000 presentaron retrasos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
11:02 a. m.
Durante el fin de semana (sábado 8 y domingo 9 de noviembre) en los Estados Unidos se cancelaron 3.000 vuelos y otros 10.000 sufrieron retrasos por el cierre de Gobierno, activo desde hace más de 40 días.

El lunes (10), otros 2.000 vuelos fueron cancelados, según el portal FlightAware, y este martes, 11 de noviembre, nuevas cancelaciones fueron anunciadas por las principales aerolíneas con operación en el país.

United compartió un estimado de 269 cancelaciones; American Airlines, 200, y, finalmente, Sothwest, cerca de 155.

Acuerdo alcanzado en el Senado no garantiza que el cierre de Gobierno finalice:

A pesar del acuerdo de financiación alcanzado en el Senado, que podría marcar el fin del cierre de Gobierno si se aprueba en la Cámara, de mayoría republicana, los retrasos y cancelaciones siguen siendo un dolor de cabeza para miles de viajeros.

Previendo nuevas afectaciones, la Administración Federal de Aviación, por ejemplo, prohibió las salidas de jets privados en los 12 aeropuertos con mayor flujo de pasajeros del país.

Trump amenazó con reemplazar a los controladores aéreos que se nieguen a trabajar sin paga:

91% de las terminales aéreas estadounidenses reportan retrasos por la falta de personal; lo que llevó al presidente Donald Trump a pronunciarse a través de su red Truth Social, el lunes.

En tono amenazante ordenó al personal esencial regresar a sus puestos de trabajo, sin importar que el último salario que recibieron fue en septiembre: "¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales".

En caso de negarse, el republicano amenazó con reemplazarlos sin pagar lo que han dejado de recibir durante el cierre gubernamental:

"Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas".

