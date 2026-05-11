Medellín tiene $3.000 millones para jóvenes que quieran comprar vivienda: así se repartirán

La compra de vivienda propia es uno de los objetivos de muchos jóvenes, especialmente por las dificultades para reunir el dinero de la cuota inicial y cumplir con las condiciones de financiación. En Medellín, la Administración Distrital abrió una convocatoria que busca facilitar ese proceso mediante un apoyo económico.

Se trata del programa 'Jóvenes Propietarios: Tu casa, en tu ciudad', que contempla la entrega de 100 subsidios de $30 millones cada uno para personas entre los 18 y los 28 años. Los recursos podrán destinarse a la adquisición de vivienda nueva o usada dentro del Distrito de Medellín.

La convocatoria representa una inversión de $3.000 millones y hace parte de la oferta habitacional impulsada por la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Secretaría de la Juventud. El propósito es apoyar el acceso a la primera vivienda y ofrecer alternativas para que más jóvenes puedan construir su patrimonio.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la iniciativa e invitó a los potenciales beneficiarios a participar. El programa también contempla acompañamiento y formación financiera para orientar a los jóvenes en el proceso de adquisición de vivienda.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de vivienda de $30 millones en Medellín?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 28 años.

Contar con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No ser propietario de una vivienda en Colombia.

Acreditar al menos seis años de residencia en Medellín.

Certificado del Sisbén IV de Medellín de todos los integrantes del grupo familiar.

Estar vinculado a un proyecto de vivienda nueva o usada VIS o VIP ubicada en Medellín, con plazo máximo de escrituración para Diciembre del 2028.

La Administración Distrital también contempla la posibilidad de sumar los ingresos del grupo familiar para cumplir con las condiciones económicas de la convocatoria. Por esta razón, los interesados deben revisar los términos completos antes de presentar su solicitud.

Uno de los aspectos relevantes del programa es que el subsidio de $30 millones puede acumularse con otros apoyos económicos para adquisición de vivienda, como los ofrecidos por la Gobernación de Antioquia y las cajas de compensación familiar, según explicó el secretario de Juventud de Medellín, Ricardo Jaramillo.

¿Cómo inscribirse al programa Jóvenes Propietarios de Medellín en 2026?

Los interesados en obtener uno de los 100 subsidios deben realizar su postulación a través del portal oficial de Medellín Joven. La plataforma dispone de un espacio para consultar la información de la convocatoria, conocer las condiciones de participación y adelantar el proceso de inscripción.

El enlace habilitado por la Administración Distrital es: medellinjoven.com/jovenespropietarios.

El plazo para presentar las postulaciones vence el 30 de noviembre de 2026. Por tratarse de una convocatoria con 100 cupos, es importante que los aspirantes consulten oportunamente los documentos y condiciones exigidos para participar.

La iniciativa hace parte de una oferta de vivienda más amplia de Medellín. Según informó la Alcaldía el 4 de noviembre de 2026, la Administración también habilitó 200 subsidios de hasta $15 millones para compra de vivienda nueva mediante el programa Compra tu Casa y 238 apoyos de hasta $36 millones para la cuota inicial del proyecto de vivienda Verde Agua, ubicado en Castilla.

De esta manera, la ciudad busca ampliar las alternativas de acceso a vivienda propia, con programas dirigidos a diferentes grupos de la población y apoyos económicos para facilitar la adquisición de inmuebles.