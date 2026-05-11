CANAL RCN
Internacional Video

Por tercera vez en la semana el tráfico aéreo se vio interrumpido en Europa por amenaza de bomba

El día de mayor tensión fue el martes, cuando amenazas contra diez vuelos obligaron a cerrar un aeropuerto y movilizar cazas militares para custodiar trayectos comerciales.

Noticias RCN

AFP

noviembre 05 de 2026
07:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevos reportes de amenaza de bomba paralizaron el tráfico aéreo en Europa, por tercer día consecutivo, el jueves 5 de noviembre, y obligaron a desviar aeronaves, movilizar cazas militares de escolta y activar protocolos de emergencia en varias ciudades.

Mintransporte de España renuncia al cargo tras el accidente ferroviario de Urda
RELACIONADO

Mintransporte de España renuncia al cargo tras el accidente ferroviario de Urda

Tres episodios obligaron a tomar medidas extraordinarias en aeropuertos de Europa:

Antes del mediodía, se registraron tres incidentes en trayectos internacionales. El primero, cuando un vuelo de Finnair que cubría la ruta Helsinki (Finlandia) - Roma (Italia) tuvo que ser custodiado hasta su aterrizaje, por un avión de combate y, posteriormente, inspeccionado por un equipo antiexplosivos, según informó un portavoz de la terminal a la agencia de noticias francesa AFP.

El segundo, cuando una aeronave que, según Flight Radar, pertenece a Aer Lingus y cubría la ruta entre Dublín (Irlanda) y la capital italiana, tuvo que ser desviada hacia Francia bajo escolta de un aparato militar al detectarse sospechas de un ataque con explosivos.

Y el tercero, cuando un vuelo operado por Wizz Air entre Milán (Italia) y Varsovia (Polonia) fue redirigido a Viena (Austria). La compañía aérea justificó la maniobra por medio de un comunicado en el que señaló: "El desvío fue realizado de acuerdo con los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos".

Alerta en Europa por amenaza de bomba obligó a desviar varios vuelos: así está el panorama
RELACIONADO

Alerta en Europa por amenaza de bomba obligó a desviar varios vuelos: así está el panorama

Una semana marcada por falsas amenazas de bomba en territorio europeo:

Los tres episodios del jueves se suman a otros reportes que obligaron a las autoridades europeas a tomar medidas extraordinarias para descartar la presencia de explosivos a bordo de aeronaves de distintas compañías.

El lunes, 2 de noviembre, un vuelo de Wizz Air que despegó del aeropuerto londinense de Luton con destino a Sofía (Bulgaria) tuvo que realizar una escala de emergencia en Budapest (Hungría), ante una alerta de bomba.

Y el martes 3, se registró la mayor perturbación por amenazas en 10 vuelos, que obligaron a movilizar cazas de la fuerza aérea italiana para custodiar trayectos comerciales y forzaron el cierre temporal de las instalaciones aeroportuarias en la capital de Polonia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alemania

Hallan muerto en un hotel de Berlín a importante dirigente político alemán

Estados Unidos

¿Cómo impactará a Colombia el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense?

Inglaterra

Hombres señalados de violar a mujer drogada alegan que era una fantasía consensuada

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Universidades, disfraces y explosivos: las revelaciones que dejó la audiencia de los 'PPP' en Bogotá

Durante la presentación de los preacuerdos con diez de sus presuntos integrantes, la Fiscalía expuso cómo habría operado esta agrupación.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre: predicciones para cada signo

Conozca las predicciones para todos los signos este jueves en el amor, el trabajo, el dinero y la salud.

Cristiano Ronaldo

ÚLTIMO MOMENTO: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy, 4 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia