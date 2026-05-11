Por tercera vez en la semana el tráfico aéreo se vio interrumpido en Europa por amenaza de bomba

Nuevos reportes de amenaza de bomba paralizaron el tráfico aéreo en Europa, por tercer día consecutivo, el jueves 5 de noviembre, y obligaron a desviar aeronaves, movilizar cazas militares de escolta y activar protocolos de emergencia en varias ciudades.

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Tres episodios obligaron a tomar medidas extraordinarias en aeropuertos de Europa:

Antes del mediodía, se registraron tres incidentes en trayectos internacionales. El primero, cuando un vuelo de Finnair que cubría la ruta Helsinki (Finlandia) - Roma (Italia) tuvo que ser custodiado hasta su aterrizaje, por un avión de combate y, posteriormente, inspeccionado por un equipo antiexplosivos, según informó un portavoz de la terminal a la agencia de noticias francesa AFP.

El segundo, cuando una aeronave que, según Flight Radar, pertenece a Aer Lingus y cubría la ruta entre Dublín (Irlanda) y la capital italiana, tuvo que ser desviada hacia Francia bajo escolta de un aparato militar al detectarse sospechas de un ataque con explosivos.

Y el tercero, cuando un vuelo operado por Wizz Air entre Milán (Italia) y Varsovia (Polonia) fue redirigido a Viena (Austria). La compañía aérea justificó la maniobra por medio de un comunicado en el que señaló: "El desvío fue realizado de acuerdo con los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos".

Una semana marcada por falsas amenazas de bomba en territorio europeo:

Los tres episodios del jueves se suman a otros reportes que obligaron a las autoridades europeas a tomar medidas extraordinarias para descartar la presencia de explosivos a bordo de aeronaves de distintas compañías.

El lunes, 2 de noviembre, un vuelo de Wizz Air que despegó del aeropuerto londinense de Luton con destino a Sofía (Bulgaria) tuvo que realizar una escala de emergencia en Budapest (Hungría), ante una alerta de bomba.

Y el martes 3, se registró la mayor perturbación por amenazas en 10 vuelos, que obligaron a movilizar cazas de la fuerza aérea italiana para custodiar trayectos comerciales y forzaron el cierre temporal de las instalaciones aeroportuarias en la capital de Polonia.