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Gobierno Nacional revocó de la mesa de diálogos de paz a ocho representantes de las disidencias Farc-EP

Las resoluciones 297 y 298 del 3 de agosto 2026 retiraron la designación de delegados de tres bloques disidentes y ordenaron levantar las suspensiones judiciales.

Gobierno Nacional revocó de la mesa de diálogos de paz a ocho representantes de las disidencias de las Farc-EP
Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
04:46 p. m.
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A tan solo cuatro días de entregar el poder, el Gobierno Nacional dio un giro significativo en su política de paz al revocar el reconocimiento de ocho representantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes de las Farc-EP en la mesa de diálogos de paz.

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La decisión, formalizada mediante las resoluciones 297 y 298 de 2026, firmadas el 3 de agosto, marca un punto de inflexión en las negociaciones con estas disidencias armadas.

Gobierno Nacional revoca a ocho disidentes de las Farc-EP de la mesa de diálogos

La Resolución 298 de 2026 establece textualmente:"Revocar los reconocimientos como miembros representantes" de ocho miembros de las Farc-EP. Esta medida va más allá de la Resolución 297, que simplemente retira la designación como representantes en la mesa de negociación.

Ambas resoluciones ordenan comunicar la decisión a las autoridades competentes para el levantamiento de la suspensión de las órdenes judiciales que correspondan.

Según el documento, la razón por la que se habría tomado esta decisión tiene que ver con el incumplimiento de los compromisos adquiridos en las negociaciones de paz, entre los que destacan el desescalamiento del conflicto para generar hechos y gestos de paz; el acuerdo sobre tierra y transformación territorial; el acuerdo sobre ambiente, biodiversidad y revitalización de la Selva; la contención de la tala; la sustitución de cultivos y protección de parques naturales; el acuerdo sobre garantías electorales; y el acuerdo de reactivación de la Comisión Jurídica Mixta.

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¿Quiénes son los ocho disidentes de las Farc-EP que salen de la mesa de diálogos?

Los ocho disidentes de las Farc-EP que salen de la mesa de diálogos de paz a través de estas resoluciones son:

  1. Jonathan Jair Narváez Quintero
  2. Alexander Farfán Suárez
  3. Jaime Muñoz Dorado
  4. Yenimahr Nasare García5
  5. Ramiro Pinzón Novoa6
  6. Ciro Alfonso Romero Ospina7
  7. Guido Mauricio Ortiz Murillo8
  8. Andrés Orlando Ayala Garzón

Todos ellos habían sido reconocidos previamente como delegados oficiales en el proceso de diálogo.

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