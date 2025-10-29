Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

Según la agencia AP, un agente federal de EE. UU. habría ideado un plan secreto para intentar convencer al piloto de Nicolás Maduro de entregarlo a las autoridades.

Se trataría de un plan que habría sido llevado a cabo para tratar de detener a Nicolás Maduro, pero que no tuvo éxito.

Un agente encubierto de Estados Unidos habría sostenido conversaciones con uno de los pilotos de confianza de Maduro, quien pese a los supuestos ofrecimientos se negó a entregar al número uno del régimen.

Así era el plan secreto para entregar a Maduro a EE. UU.

La agencia de noticias dio a conocer que un agente federal llamado Edwin López sostuvo en varias ocasiones conversaciones con un coronel de la Fuerza Aérea Venezolana llamado Peter Villegas, quien sería uno de los pilotos de Nicolás Maduro y en su momento del presidente Hugo Chávez.

El agente buscaba convencer a Villegas para desviar disimuladamente el avión a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detener a Maduro, pero este no habría aceptado.

López, según reseña AP, le habría ofrecido a Villegas 50 millones de dólares, el monto de recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, pero este habría declinado la oferta.

Los chats de WhatsApp filtrados de EE. UU. con piloto de Maduro

AP reseñó varias conversaciones que habrían sostenido por WhatsApp:

-¿Para dónde van? Escribió López (el agente), quien utilizó un nuevo número.

-¿Quién es? Respondió Villegas (el piloto).

-Los venezolanos estamos hechos de otra casa. Escribió Villegas. Y lo que menos somos es traidores.

El mensaje de Villegas dejaría claro que no entregaría a Nicolás Maduro al gobierno de Estados Unidos a pesar de la fortuna que le ofrecían.