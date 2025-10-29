Régimen de Maduro interceptó tres supuestas aeronaves del narcotráfico: ¿De quiénes eran?

Venezuela informó este 29 de octubre que interceptó tres aeronaves utilizadas para el narcotráfico que venían del norte y del Caribe, y anunció la destrucción de dos campamentos en el marco de sus operativos antidrogas, que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos.

Dos de las aeronaves venían del norte y fueron interceptadas este mismo miércoles, dijo Nicolás Maduro, sin revelar mayores detalles. La tercera fue detectada el lunes.

En el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción (...) ¡pim, pum, pam! Dos aviones del narcotráfico. Para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, ¡pim, pum, pam todos los días! ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía.

¿De quiénes eran las aeronaves interceptadas por el régimen de Maduro?

La Fuerza Armada detalló en Instagram que la aeronave que entró desde islas del Caribe fue interceptada en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

"Una aeronave Cessna 310 (Siglas XBRED), proveniente de las islas del Caribe, apagó su transponder y comunicaciones tras el despegue, ingresando de forma ilícita y furtiva por el sur de Venezuela", indicó la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes de la Fuerza Armada.

Estados Unidos desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir cárteles de drogas que la justicia estadounidense asocia al presidente Maduro, que niega los señalamientos. Maduro asegura que la lucha antinarcóticos enmascara un plan para derrocarlo.

Venezuela destruyó tres campamentos de droga de Colombia

Más temprano, el cuerpo castrense anunció la destrucción en el sur del país de dos campamentos de "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)".

En los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional), dijo en Telegram Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada.

Indicó que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

A principios de octubre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció la destrucción de campamentos en los estados Bolívar y Zulia de grupos narcoterroristas del ELN y de las Farc colombianos.