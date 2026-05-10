Presidente español anuncia elecciones anticipadas en medio de la crisis habitacional

En medio de protestas que completan dos semanas por la escasez de vivienda asequible, críticas por su gestión de la crisis migratoria en el enclave español en suelo africano Ceuta y escándalos que afectan a personas de su entorno cercano, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

El anuncio realizado por el mandatario, en el cargo desde 2018, se da a conocer tras el rechazo parlamentario a un paquete de medidas que presentó, días antes, para hacer frente a los problemas habitacionales del país.

La falta de consenso para solucionar la crisis generó gran indignación, reflejada en multitudinarias marchas en Madrid y otras ciudades. En la capital española se mantiene un campamento de manifestantes en la Puerta del Sol.

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Maricarmen Abascal: el rostro de la crisis de vivienda en España

La tensión en las calles escaló tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, obligada a dejar el inmueble madrileño donde vivió los últimos 71 años, luego de que un fondo de inversión comprara la propiedad y buscara elevar su renta en un 275%.

Desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez confirmó el llamado a las urnas, tras un Consejo de Ministros extraordinario. De este modo, se recorta la legislatura cuyo término oficial estaba proyectado para mediados de 2027.

El líder socialista justificó la medida, señalando la necesidad de “una mayoría mucho más amplia, progresista” en la Cámara que le permita llevar adelante las reformas pendientes y mitigar la desigualdad. “Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, enfatizó.

Sánchez se encuentra en desventaja, según los últimos sondeos:

En el mapa electoral, los sondeos más recientes ubican en cabeza al conservador Partido Popular (PP), aunque sin la fuerza suficiente para asegurar una mayoría absoluta. Ante este panorama, la formación de ultraderecha Vox, consolidada como tercera fuerza en el Parlamento, emerge como un socio decisivo para la gobernabilidad del bloque de derecha.

El anuncio fue bien recibido por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que celebró el fin del mandato tras meses de exigencias de adelantar los comicios. “Por fin decidirán los españoles”, manifestó el dirigente del PP, asegurando que su aspiración es “dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles”.