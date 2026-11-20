El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá "duras sanciones" e impuestos a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos en otros países, al considerar que esa práctica fortalecería a China en la carrera por la inteligencia artificial (IA).

Trump defiende el liderazgo de EE. UU. en IA

Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que su gobierno busca evitar que la infraestructura clave para el desarrollo de la IA se traslade al extranjero.

"Quien gane en la superinteligencia, gana", señaló al insistir en la necesidad de mantener el liderazgo tecnológico del país.

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Centros de datos, en medio del debate

El rápido crecimiento de estos complejos ha generado cuestionamientos en Estados Unidos por su alto consumo de energía y agua, además de su impacto en las tarifas eléctricas y la contaminación.

Pese a ello, Trump pidió a las comunidades aprovechar los beneficios económicos que generan y reiteró que su administración estudia nuevas medidas contra las compañías que desarrollen estos proyectos fuera del país.