Presidente sudamericano se practicó exámenes de drogas: ¿Qué resultados obtuvo?

Por medio de redes sociales, el presidente Gabriel Boric dio a conocer los resultados de los exámenes que se practicó recientemente.

El mandatario aseguró que varios sectores de la oposición han insistido en que él consume sustancias. Para esclarecer las informaciones erróneas, Boric se sometió a exámenes de orina y pelo.

Los resultados de los exámenes de Boric

“La desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla”, expresó el presidente.

El primer documento que publicó fue emitido por la Red de Salud UC – Christus: “Referencia del Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica, es recibido con fecha 20 de junio de 2025 y su resultado es negativo”.

A Boric le hicieron exámenes para evidenciar si consumía anfetamina, cocaína, opiáceos, fenciclidina o cannabinoides. Ninguno fue positivo.

Por otro lado, el segundo documento respalda la información mencionada anteriormente. Los resultados fueron ‘no detectado’ para anfetaminas, cocaína, opiáceos y marihuana.

La reacción desde el Congreso

“El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”, afirmó el mandatario.

Cabe mencionar que hace pocos días, los diputados aprobaron un proyecto con el que se obliga, no solamente al presidente, sino a ministros, secretarios, parlamentarios y demás funcionarios públicos a practicarse un examen de drogas.

Tras esta decisión, el proyecto quedará en manos de la comisión del Gobierno Interior de la Cámara Baja.

Paula Labra, una de las impulsoras, destacó la importancia que el mandatario le dio a la iniciativa. “Creo que debería actuar en consecuencia y darle urgencia a nuestro proyecto de ley que llevamos tramitando hace más de un año”.

“Es muy preocupante que lo tome a modo personal. Este proyecto de ley no es una persecución política”, afirmó Labra.