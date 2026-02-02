Quemó vivo a su esposo dentro de su casa y escapó: quedó registrado en video

Un hombre de 28 años murió calcinado, tras un ataque, presuntamente a manos de su esposa en barrio La Milagrosa de Medellín. De acuerdo con la versión de los vecinos, la mujer habría rociado gasolina desde el exterior de la vivienda y prendido fuego.

La víctima fue identificada como Alexis Ospina, padre de dos niñas, quien falleció en un hospital tras sufrir graves quemaduras cuando su vivienda fue incendiada presuntamente por su esposa, con quien llevaba más de siete años de relación y un año de matrimonio.

El hecho ocurrió en el barrio La Milagrosa, donde cámaras de seguridad captaron a una mujer huyendo minutos después del ataque.

Detalles del ataque en el que una mujer quemó vivo a su esposo

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría roto una ventana desde el exterior de la vivienda para rociar gasolina hacia adentro, donde se encontraba su esposo.

Al contacto con el fuego, el líquido inflamable provocó un voraz incendio que le causó heridas muy graves a la víctima.

Los vecinos del sector fueron quienes apagaron las llamas utilizando extintores y brindaron los primeros auxilios al hombre antes de que fuera trasladado al hospital, donde finalmente perdió la vida.

"Alexis era muy buena gente, muy servicial", señalaron vecinos de la pareja.

Video captó a la esposa huyendo tras prenderle fuego a su esposo vivo

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a una mujer corriendo del lugar después del incendio, quien, al parecer, sería la esposa de la víctima.

Las autoridades iniciaron la búsqueda activa de la mujer, quien huyó tras cometer el presunto crimen. Hasta el momento, su paradero es desconocido y se investigan las circunstancias que rodearon el ataque.

Según testimonios de vecinos, las discusiones entre la pareja eran frecuentes. Tenían siete años de relación y uno de casados.

Las autoridades continúan con las labores de investigación, recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.