Presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima: estas son las razones

Este martes 21 de octubre, el Gobierno interino de Perú declaró estado de emergencia en Lima y en el puerto de Callao. Esto, por la ola de violencia reciente.

Hasta el momento, las protestas iniciadas el 15 de octubre han dejado el saldo de un uniformado muerto y cientos de heridos, tanto civiles como policías.

Estado de emergencia por ola de violencia

“El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las 00H00 horas (del miércoles 22) y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, declaró el presidente José Jerí, quien lleva poco más de una semana en el poder (desde el 10 de octubre, tras la destitución en el Congreso de Dina Boluarte).

Durante el estado de excepción, el gobierno puede ordenarles a las fuerzas militares que salgan a las calles para patrullarlas y colaborarle a la Policía. Otra facultad es que se pueden restringir o suspender ciertas libertades públicas, tales como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

Crítica situación de orden público

El mandatario declaró lo siguiente: “Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”.

Cabe mencionar que entre marzo y julio de este 2025, Lima ya había estado en estado de emergencia luego de que un cantante fuera asesinado por sicarios. Jerí aseguró que esta decisión ayudará a combatir la inseguridad.

Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos.

La crítica situación de seguridad en Perú se viene experimentando desde el año pasado. Muestra de ello es que las extorsiones pasaron de 2.396 a 15.336 entre 2023 y 2024.