Presidente Trump exigirá publicar documentos judiciales del caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno pedirá este viernes la publicación de las transcripciones del proceso judicial contra Jeffrey Epstein.

Donald Trump pide que sean publicados documentos del caso Epstein

La solicitud, impulsada por la fiscal general Pam Bondi, busca levantar el secreto sobre los testimonios del gran jurado en el caso del fallecido financiero, quien enfrentaba cargos de tráfico sexual de menores.

La medida surge en medio de una creciente controversia tras la publicación de un artículo por parte de The Wall Street Journal, en el que se afirma que Trump envió una carta a Epstein en 2003.

El contenido de dicha misiva incluye un dibujo explícito de una mujer desnuda, acompañado de un mensaje de cumpleaños que, según el periódico, lleva la firma del entonces empresario.

Trump respondió con indignación a la publicación, negando rotundamente ser el autor de la carta o del dibujo. “Yo no hago dibujos de mujeres. No es mi lenguaje, no son mis palabras”, expresó el exmandatario en su red social Truth Social.

Además, calificó el reportaje como “falso, malicioso y difamatorio” y advirtió que emprenderá acciones legales contra The Wall Street Journal, su empresa matriz NewsCorp, y su propietario, Rupert Murdoch.

"El presidente Trump demandará a The Wall Street Journal, NewsCorp y al señor Murdoch pronto. La prensa tiene que aprender a decir la verdad", escribió Trump en su red social, agregando que tanto la secretaria de prensa, Karoline Leavitt como él mismo, comunicaron directamente a la editora en jefe del medio, Emma Tucker, que la carta era falsa.

La controversia ha intensificado las críticas de sectores conservadores, que acusan a Trump de intentar ocultar detalles comprometedoramente vinculados a Epstein y su red de explotación sexual, en la que estuvieron involucradas varias figuras poderosas.

El escándalo ha reavivado las tensiones entre Trump y una parte de su base, que exige transparencia sobre los vínculos entre el expresidente y el magnate.

Epstein fue hallado muerto en 2019 mientras esperaba juicio en una prisión de Nueva York. Aunque las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, persisten teorías de conspiración que sugieren que fue asesinado para evitar que revelara los nombres de sus clientes.

Piden que documentos judiciales del caso Jeffrey Epstein sean publicados

La extrema derecha sostiene que existe una lista secreta con personas influyentes relacionadas con Epstein, y que esta ha sido encubierta por las élites.

El Departamento de Justicia y el FBI han negado tener evidencia de dicha lista o de extorsiones a personalidades. No obstante, Trump ha solicitado que, si el tribunal lo permite, se desclasifiquen los testimonios del gran jurado relacionados con el caso.

La cercanía entre Trump y Murdoch también ha llamado la atención, especialmente tras su reciente encuentro en el estadio MetLife durante un evento deportivo.

A pesar de su tradicional respaldo mediático por parte de Fox News, canal perteneciente al imperio de Murdoch, Trump no dudó en expresar su molestia y acusar al magnate de contribuir a la difusión de “una estafa”.