Cierre gubernamental provoca caos aéreo en Estados Unidos: más de 800 vuelos cancelados

Estados Unidos enfrenta una jornada caótica en sus principales aeropuertos tras la reducción del tráfico aéreo ordenada por el gobierno federal.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
10:52 a. m.
Estados Unidos enfrenta una jornada caótica en sus principales aeropuertos tras la reducción del tráfico aéreo ordenada por el gobierno federal debido a la falta de personal causada por el prolongado cierre presupuestario o “shutdown”, que ya se ha convertido en el más extenso en la historia del país.

Graves afectaciones en EE. UU. tras cancelación de vuelos

La paralización de las agencias federales ha dejado sin salario a miles de trabajadores esenciales, entre ellos controladores aéreos y agentes de seguridad aeroportuaria, lo que ha obligado a limitar las operaciones en unos 40 aeropuertos.

Entre los más afectados se encuentran los tres de Nueva York, los de Washington D. C., Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, hacia las 11:00 GMT ya se habían cancelado 817 vuelos, superando el total acumulado de los tres días previos.

Los aeropuertos O’Hare, en Chicago, Hartsfield-Jackson, en Atlanta, Denver y Dallas-Fort Worth, registran las mayores afectaciones.

Las aerolíneas American Airlines y United Airlines confirmaron una reducción del 4% en sus operaciones, lo que equivale a 220 vuelos cancelados por día en el caso de American y alrededor de 200 cancelaciones diarias para United.

Por su parte, Delta Airlines reportó cerca de 170 vuelos suspendidos, aunque aseguró que sus rutas internacionales de larga distancia continúan operando con normalidad.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el pasado miércoles la reducción temporal de vuelos para disminuir la presión sobre los controladores aéreos y prevenir posibles incidentes de seguridad.

En condiciones normales, Estados Unidos gestiona más de 44.000 vuelos diarios y transporta a unos tres millones de pasajeros, según la Administración Federal de Aviación.

Además de las cancelaciones, los viajeros se enfrentan a extensas demoras en los controles de seguridad, administrados por personal que lleva más de un mes sin recibir salario.

Estas complicaciones surgen justo cuando el país se aproxima a la temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que, si el bloqueo presupuestario continúa, las perturbaciones podrían aumentar significativamente.

Caos en aeropuertos de EE. UU. podría aumentar

“Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, será difícil. La seguridad está garantizada, pero no podemos asegurar que todos los vuelos despeguen a tiempo”, afirmó Duffy en declaraciones a Fox News.

Pese a la crisis, Duffy aseguró que volar sigue siendo seguro, gracias a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades aeronáuticas.

Mientras tanto, las aerolíneas han ofrecido modificaciones de itinerario o reembolsos sin penalización a los pasajeros afectados. Sin embargo, la FAA reconoció que casi el 80% de los controladores aéreos en Nueva York no se han presentado a trabajar, y que la mitad de los 30 principales aeropuertos del país operan con escasez de personal.

