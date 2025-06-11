¿Tiene un vuelo a Estados Unidos? Esto debe saber ante la crisis aérea

La incertidumbre se cierne sobre el espacio aéreo estadounidense, afectando a miles de viajeros con itinerarios programados para el viernes 7 de noviembre y los próximos 10 días.

La situación crítica, derivada de la falta de pago a empleados federales considerados esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la TSA, ha provocado que ejecutivos de aerolíneas emitan alertas inusuales.

Para evitar quedarse varado en aeropuertos, la principal recomendación es actuar con cautela extrema. Si usted tiene un vuelo programado para las próximas dos semanas, debe estar atento a la escalada de esta crisis de control aéreo en Estados Unidos.

Recomendaciones si tiene un vuelo programado para Estados Unidos

Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines fue uno de los líderes del sector en hacer un llamado explícito a los pasajeros a tomar medidas preventivas, sugiriendo incluso la adquisición de un boleto alternativo con una aerolínea diferente.

La preocupación es alta debido a que la falta de salarios ha llevado a algunos empleados esenciales a buscar otras fuentes de ingresos, impactando potencialmente la operatividad y la seguridad de más de 30 aeropuertos de alto tráfico, incluyendo grandes centros de conexión como Nueva York, Atlanta y Chicago.

No reserves un billete básico. Por ejemplo, reserva en clase Económica para poder aprovechar el valor del billete, ya que los cambios son gratuitos o puedes obtener un crédito, publicó Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines, en Instagram.

Del mismo modo, mencionó:

Si vuelas el viernes o en los próximos diez días y necesitas estar allí o no quieres quedarte varado, te recomiendo reservar un boleto alternativo con otra aerolínea

¿Qué opciones ofrecen las aerolíneas ante la crisis aérea de EE.UU.?

Frente al panorama volátil, algunas de las principales compañías aéreas están implementando políticas flexibles para mitigar el impacto.

Aerolíneas como Delta Air Lines y United Airlines han comenzado a ofrecer exenciones, permitiendo a los pasajeros que deseen evitar volar durante este período cambiar sus billetes sin incurrir en cargos adicionales. Esta flexibilidad busca reducir la congestión y el riesgo de abandono de pasajeros en caso de cancelaciones masivas.

Los expertos también aconsejan a los viajeros tomar decisiones inteligentes al momento de reservar:

Evite intermediarios: Se recomienda encarecidamente reservar directamente con la aerolínea y no a través de sitios web de terceros. En caso de cancelación, gestionar la devolución o el cambio con un intermediario añade una capa de burocracia que puede demorar la solución.

Minimice escalas: Datos del Grupo de Investigación de Interés Público de EE.UU. indican que, a mayor número de escalas, mayor es la probabilidad de que el vuelo sufra retrasos o cancelaciones. Optar por vuelos directos, cuando sea posible, reduce la exposición a la crisis de control aéreo en Estados Unidos.

Aunque tanto los controladores aéreos como los agentes de la TSA son considerados personal esencial y deben seguir presentándose a trabajar durante el cierre gubernamental, el hecho de que lo hagan sin recibir su sueldo genera un ambiente de presión e incertidumbre.

La crisis de control aéreo en Estados Unidos pone de manifiesto que, aunque los protocolos de seguridad se mantienen activos, el estrés laboral y la potencial deserción de personal clave representan riesgos latentes que podrían desencadenar fallas operativas o retrasos significativos.

Ante este panorama, las aerolíneas y autoridades reiteran que la planificación y la adquisición de seguros de viaje o billetes de respaldo son la mejor defensa del consumidor para asegurar su llegada a destino.