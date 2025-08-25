Presidente Donald Trump quiere volver a reunirse con Kim Jong Un

Este lunes 25 de agosto se dio un anuncio importante en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que quiere volverse a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un; tal y como hizo en su primer mandato.

Trump entabló un encuentro con Lee Jae-myung, su homólogo de Corea del Sur. El mandatario asiático criticó en el pasado al ejército de Estados Unidos. En su encuentro, halagó al republicano, indicando que está detrás de que Estados Unidos solamente sea guardián de la paz, sino hacedor de la misma.

Reunión de Trump con el presidente de Corea del Sur

Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí.

Lee señaló que está de acuerdo con Trump en lo que respecta a la desnuclearización pacífica de la península de Corea. También está a favor de que la alianza con Estados Unidos sea pragmática y recíproca.

Cabe mencionar que él lleva poco tiempo en el cargo, debido a que fue electo tan solo en junio de este año. Esto, después de que destituyeran a Yoon Suk Yeol por causa de la imposición de la ley marcial.

Trump ya se reunió con Kim Jong Un

La visita de Lee se centró en buscar acuerdos comerciales y entablar un diálogo con respecto a asuntos comerciales, junto con la adopción de una postura relacionada a Corea del Norte.

RELACIONADO Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

Durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Trump se reunió tres veces con Jong Un. Aseguró que lo conoce mejor que nadie y que siempre lo ha tratado bien.

Por otro lado, el norteamericano informó que Corea del Norte ha disparado menos cohetes desde que él volvió a asumir la Presidencia. Las reuniones que tuvo con el norcoreano en el pasado redujeron las tensiones, pero no llegaron a un acuerdo duradero.