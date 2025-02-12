Presunto responsable de tiroteo contra soldados en Washington se declara “no culpable”

El ciudadano de nacionalidad afgana acusado de matar a una integrante de la Guardia Nacional y herir gravemente a otro en Washington sostuvo este martes (2 de diciembre), desde el hospital donde permanece internado, que es “no culpable” de los cargos que enfrenta.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, participó en la audiencia por videoconferencia, según reportaron The Washington Post y otros medios estadounidenses, en una comparecencia en la que el juez ordenó su detención sin derecho a fianza y fijó la siguiente audiencia para el 14 de enero.

Una soldado murió y otro resultó herido en el tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca:

La acusación en su contra incluye cargos de asesinato por la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, confirmados el viernes por la fiscal Jeanine Pirro. La segunda víctima, Andrew Wolfe, de 24 años, continúa bajo atención médica. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló el martes que el joven “está en proceso de recuperación” y que había visitado el hospital junto a sus padres el día anterior.

El expediente del caso detalla que, en el momento del ataque, Lakanwal gritó “Allah akbar” antes de abrir fuego, según el testimonio de un militar presente. Hasta ahora, las autoridades no han esclarecido el móvil del tiroteo, aunque sí han revelado que el sospechoso viajó por carretera desde el estado de Washington hasta la capital federal para perpetrarlo. “Creemos que se ha radicalizado desde que está aquí en este país”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sin ofrecer elementos concretos que respalden esa apreciación.

Tiroteo endureció las medidas de la administración Trump contra migrantes:

El caso ha reavivado un debate en el país. Lakanwal, exmiembro de una unidad especial afgana que operaba junto a fuerzas estadounidenses, ingresó a los Estados Unidos en septiembre de 2021 como parte de la operación de evacuación tras la retirada militar de Afganistán. Su solicitud de asilo —presentada bajo la administración Biden— terminó aprobada en abril de 2025, ya con Donald Trump al frente del gobierno.

La administración actual respondió al ataque endureciendo su postura migratoria. Además de anunciar que buscará la pena de muerte si el acusado es hallado culpable, Trump ordenó congelar todas las decisiones de asilo y evalúa ampliar la lista de países con restricciones de ingreso.