¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de disparar contra dos soldados cerca de la Casa Blanca?

Como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue identificado el presunto autor material del tiroteo contra uniformados de la Guardia Nacional, a unas calles de la Casa Banca, en Washington D. C.

Lakanwal estuvo en las Fuerzas Armadas de Afganistán durante varios años y trabajó en operaciones conjuntas con el Ejército de los Estados Unidos, antes de que su país cayera en manos de los talibanes.

En septiembre del 2021 llegó a los Estados Unidos, gracias a la Operación Allies Welcome de la administración Biden para dar refugio a los afganos amenazados por el grupo terrorista, ahora en el poder.

Revisión de solicitudes migratorias de afganos fueron suspendidas:

En respuesta al ataque, que tiene a dos uniformados de la Guardia Nacional luchando por su vida, la Oficina de Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés) suspendió la revisión de solicitudes migratorias provenientes de Afganistán, de manera indefinida.

La sectaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que el sospechoso es uno de tantos ciudadanos afganos "que llegaron a los Estados Unidos sin la revisión necesaria (…) durante el Gobierno de Biden".

Sin embargo, organizaciones defensoras de la Operación Allies Welcome y los refugiados afganos, como AfghanEvac, respondieron que "un acto aislado de un solo individuo no debe ser usado para definir o denigrar a una comunidad entera".

Familiares del tirador hablaron con la prensa:

Un familiar de Lakanwal dijo a medios estadounidenses que desconocía sus motivaciones para atacar a las Fuerzas Armadas: "A nosotros (en el Ejército) querían agredirnos de la misma manera los del Talibán (…) No puedo creer que haya hecho esto ".

El tirador vivía junto a su esposa y sus cinco hijos en la costa oeste de los Estados Unidos (al otro lado del país); lo que causó aún mayor desconcierto en su familia: "No sé qué haya pasado (…) Necesito ayuda para comprender por qué pasó todo esto".

El presidente Trump prometió que pagará las consecuencias: “El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estamos con ustedes!”.