En imágenes | Así quedaron algunas de las vías más importantes de Jamaica tras el paso de Melissa

Las primeras imágenes que llegan desde Jamaica muestran la magnitud del desastre que dejó el huracán Melissa, el ciclón más poderoso que ha golpeado la isla en su historia reciente. Árboles arrancados de raíz, cables eléctricos derribados, calles convertidas en ríos y comunidades enteras sin energía son parte del panorama en lugares como St. Catherine, una de las zonas afectadas desde el momento en que el huracán tocó tierra este martes.

Con vientos sostenidos de hasta 185 millas por hora (unos 300 km/h), Melissa arribó a la isla como un huracán de categoría 5, desatando lluvias torrenciales que provocaron crecientes súbitas y riesgo extremo de deslizamientos de tierra.

Primeras afectaciones visibles

Imágenes registradas por fotógrafos en St. Catherine muestran árboles mecidos violentamente por el viento instantes antes de ser derribados por la fuerza del huracán. Escenas posteriores dejan ver calles completamente inundadas y el río Rio Cobre desbordado, arrastrando escombros y amenazando viviendas cercanas.

Las autoridades han reportado serios daños en la infraestructura eléctrica, dejando sin servicio a amplios sectores urbanos y rurales. El corte de energía, combinado con las inundaciones, dificulta las labores de evaluación y respuesta.

Riesgo de desastres posteriores

Aunque Melissa continúa su desplazamiento por el Caribe, los servicios meteorológicos de Jamaica advirtieron que el peligro persiste: la saturación de los suelos podría desencadenar deslizamientos en zonas montañosas, mientras que algunas corrientes pueden desbordarse nuevamente en las próximas horas.

Las autoridades pidieron a la población permanecer bajo resguardo y evitar movilizarse, mientras se despliegan equipos de emergencia para evaluar daños y atender a las zonas más golpeadas.

Jamaica espera ahora el inicio de la fase de recuperación, aún sin cifras oficiales sobre víctimas ni pérdidas materiales, aunque las imágenes dejan claro que el camino será largo.