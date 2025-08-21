¿Cuándo llegarán los buques de guerra de Estados Unidos a las costas de Venezuela?

La tensión geopolítica en América Latina se intensifica con el inminente arribo de una poderosa flotilla militar de Estados Unidos a aguas del Caribe de Venezuela.

En una contundente demostración de fuerza, el Comando Sur de la Marina estadounidense confirmó el despliegue de varios buques de guerra y miles de militares en lo que, según Washington, es una operación para combatir el narcotráfico.

Buques de Estados Unidos llegarán a las aguas de Venezuela

El despliegue, conocido como Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), incluye a los buques anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, además de dos destructores de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely y el USS Jason Dunham.

En total, se estima que la flota cuenta con más de 4.000 infantes de Marina.

Este despliegue de barcos armados con misiles guiados y tecnología de defensa de última generación ha encendido las alarmas, especialmente en un momento de creciente fricción entre ambas naciones.

Capacidad militar de los buques de Estados Unidos rumbo a las costas de Venezuela

La capacidad de combate de estos navíos es considerable. Equipados con el sistema de defensa aérea Aegis y misiles Tomahawk capaces de atacar objetivos en tierra, estos destructores representan la cúspide de la tecnología militar naval.

Cada uno de estos buques es polivalente, cumpliendo funciones de combate naval, escolta de portaaviones y defensa aérea. La presencia de esta fuerza naval en el Caribe es un claro mensaje de poderío.

Las declaraciones de los líderes de ambos países han reflejado la gravedad de la situación. Por un lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país".

Por otro lado, Nicolás Maduro, respondió de manera desafiante: "Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios: Venezuela hoy más que nunca tiene con qué". La llegada de los buques se espera para el próximo domingo, 24 de agosto.