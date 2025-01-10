Estados Unidos bajó a Colombia de nivel por no cumplir en la lucha contra la trata de personas

Luego de la descertificación en materia de narcotráfico y la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro por parte de la administración de Donald Trump, un nuevo golpe llega desde Washington.

El más reciente informe del Departamento de Estado sobre trata de personas concluyó que Colombia no cumple a cabalidad con los estándares mínimos y que sus esfuerzos resultan insuficientes frente a este delito.

Colombia no cumple con la lucha contra la trata de personas: EE. UU.

El documento anual del Departamento de Estado estableció que Colombia ya no se encuentra en la categoría Tier 1, reservada para países que cumplen con los más altos niveles de compromiso contra la trata de personas.

En cambio, fue ubicada en la categoría Tier 2, donde permanecen las naciones que muestran algunos avances, pero que todavía no garantizan una respuesta integral.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá precisó que para revertir esta situación es indispensable procesar rigurosamente a los tratantes, fortalecer la capacitación de las autoridades, garantizar atención especializada para las víctimas y prevenir el reclutamiento forzado de menores.

Seguirán dando recursos para luchar contra la trata de personas

Según el informe, estas falencias impiden considerar al país como un referente en la materia.

El reporte advierte que, aunque se han registrado esfuerzos parciales, persisten debilidades en la judicialización de los responsables y en la protección de las personas más expuestas, como mujeres, niños, migrantes y comunidades vulnerables.

Ante el pronunciamiento, el gobierno de Gustavo Petro rechazó la decisión. El exembajador Armando Benedetti sostuvo que la calificación se basó en criterios del año 2024, restándole validez a la evaluación.

Cabe mencionar que, a pesar de la recategorización, Washington aclaró que mantendrá la cooperación financiera y técnica para la lucha contra este delito, aunque dejó en claro que espera acciones más firmes y resultados verificables en el corto plazo.