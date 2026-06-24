¿Tenía vuelos hacia Venezuela? Aerolínea anunció cambios y devoluciones tras el fuerte terremoto

Las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7,5 registrado este 24 de junio en la costa de Venezuela no solo han generado evacuaciones, sino que también han comenzado a impactar los planes de viaje de cientos de pasajeros.

Ante la incertidumbre que puede generar la emergencia, LATAM Airlines Colombia anunció medidas especiales de flexibilidad para los viajeros que tengan vuelos programados en los próximos días y que puedan verse afectados por la situación.

¿Qué pasa si tenía vuelos hacia Venezuela?

LATAM Airlines Colombia informó que implementó un plan especial para brindar alternativas a los pasajeros cuyos itinerarios puedan verse alterados como consecuencia del movimiento telúrico ocurrido en Venezuela.

La compañía señaló que los viajeros con tiquetes programados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán acceder a diferentes opciones para reorganizar sus desplazamientos sin asumir costos adicionales.

¿Quiénes podrán acceder a estos beneficios?

Las medidas están dirigidas a los pasajeros que tengan vuelos con fechas de viaje comprendidas entre el 25 de junio y el 1 de julio.

Según explicó la aerolínea, estas personas podrán elegir entre varias alternativas dependiendo de sus necesidades y circunstancias.

¿Qué opciones tendrán los viajeros?

Entre las medidas anunciadas por LATAM se encuentran:

Cambio de fecha del vuelo hasta siete días después de la programación original, manteniendo la misma cabina y sin cobros adicionales.

Solicitud de devolución total del dinero del tiquete sin penalidades.

Cambio de ruta con destino final a Cúcuta sin costos extra.

La aerolínea indicó que estas opciones buscan ofrecer tranquilidad a quienes deban modificar sus planes como consecuencia de la emergencia.

¿Cómo pueden realizar los cambios los pasajeros?

La compañía recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y gestionar directamente las modificaciones a través de sus canales oficiales.

Los usuarios pueden realizar el proceso mediante la página web de LATAM, la aplicación móvil de la aerolínea, las líneas de atención telefónica habilitadas o los canales de mensajería dispuestos por la empresa.