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¿Tenía vuelos hacia Venezuela? Aerolínea anunció cambios y devoluciones tras el fuerte terremoto

La decisión llega luego del fuerte sismo registrado en Venezuela y podría impactar a quienes tenían viajes programados en los próximos días.

Latam
Foto: Latam Airlines Facebook

Noticias RCN

junio 24 de 2026
09:39 p. m.
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Las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7,5 registrado este 24 de junio en la costa de Venezuela no solo han generado evacuaciones, sino que también han comenzado a impactar los planes de viaje de cientos de pasajeros.

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Ante la incertidumbre que puede generar la emergencia, LATAM Airlines Colombia anunció medidas especiales de flexibilidad para los viajeros que tengan vuelos programados en los próximos días y que puedan verse afectados por la situación.

¿Qué pasa si tenía vuelos hacia Venezuela?

LATAM Airlines Colombia informó que implementó un plan especial para brindar alternativas a los pasajeros cuyos itinerarios puedan verse alterados como consecuencia del movimiento telúrico ocurrido en Venezuela.

La compañía señaló que los viajeros con tiquetes programados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán acceder a diferentes opciones para reorganizar sus desplazamientos sin asumir costos adicionales.

¿Quiénes podrán acceder a estos beneficios?

Las medidas están dirigidas a los pasajeros que tengan vuelos con fechas de viaje comprendidas entre el 25 de junio y el 1 de julio.

Según explicó la aerolínea, estas personas podrán elegir entre varias alternativas dependiendo de sus necesidades y circunstancias.

¿Qué opciones tendrán los viajeros?

Entre las medidas anunciadas por LATAM se encuentran:

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  • Cambio de fecha del vuelo hasta siete días después de la programación original, manteniendo la misma cabina y sin cobros adicionales.
  • Solicitud de devolución total del dinero del tiquete sin penalidades.
  • Cambio de ruta con destino final a Cúcuta sin costos extra.

La aerolínea indicó que estas opciones buscan ofrecer tranquilidad a quienes deban modificar sus planes como consecuencia de la emergencia.

¿Cómo pueden realizar los cambios los pasajeros?

La compañía recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y gestionar directamente las modificaciones a través de sus canales oficiales.

Los usuarios pueden realizar el proceso mediante la página web de LATAM, la aplicación móvil de la aerolínea, las líneas de atención telefónica habilitadas o los canales de mensajería dispuestos por la empresa.

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