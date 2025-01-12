CANAL RCN
¿Qué pasará con la leona que atacó a un joven que se metió a su jaula en zoológico de Brasil?

La administración del Parque Arruda Câmara aclaró qué medidas tomó tras el incidente y dejaron claro el futuro del felino.

Leona
FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
09:28 p. m.
El ataque registrado en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa (Brasil), generó un fuerte impacto público después de que una leona acabara con la vida de un hombre que ingresó sin autorización al recinto.

El hecho, captado en video por visitantes, evidenció cómo el sujeto escaló un muro de aproximadamente seis metros y descendió por el tronco de un árbol hasta llegar al espacio donde se encontraban los animales.

Las imágenes muestran que, al percatarse del movimiento, la leona se acercó de inmediato al punto donde descendía el hombre. Cuando este estaba por tocar el suelo, el animal se abalanzó sobre él, lo lanzó al piso y luego volvió a embestirlo tras un intento de escape. Momentos después, un trabajador del zoológico logró ahuyentar al animal para iniciar el rescate, aunque la víctima ya no presentaba signos de vida.

Reacciones oficiales y primeras medidas adoptadas

Según las autoridades, el hombre evadió todos los controles de seguridad antes de ingresar al recinto, que contaba con las medidas necesarias de protección para visitantes y animales.

Como parte del protocolo, el parque cerró sus puertas al público de forma inmediata para garantizar la seguridad y facilitar la remoción del cuerpo. Además, la administración reiteró que cumple con las normas técnicas y los estándares exigidos para este tipo de instalaciones.

La institución lamentó profundamente el suceso, expresó solidaridad con la familia de la víctima y confirmó que el zoológico permanecería cerrado hasta la conclusión de las investigaciones. Las autoridades continúan analizando el caso y han señalado que aún se indaga si el incidente podría corresponder a un intento de suicidio.

¿Qué pasó con la leona del Parque Arruda Câmara?

Tras el ataque, la administración del parque divulgó un comunicado en el que aclaró las condiciones en las que se encuentra el animal. Según la entidad, la leona está “en buenas condiciones”, aunque presentó un nivel elevado de estrés producto del episodio. Un equipo técnico se encargó de su evaluación y continúa realizando observación constante para asegurar su bienestar.

El parque subrayó un punto clave: “En ningún momento fue considerada la posibilidad de sacrificarla”. También informó que la leona no presenta comportamientos agresivos fuera del contexto del incidente, por lo que no se contempla ninguna medida letal. De acuerdo con el protocolo establecido, se mantiene el monitoreo y la evaluación comportamental a cargo de personal especializado.

Los responsables del zoológico reforzaron que, además de colaborar con las autoridades, están dedicados a garantizar la estabilidad emocional del animal y la continuidad de su rutina en un entorno seguro.

