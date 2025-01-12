Manatí es encontrado sin vida en ciénaga de Barrancabermeja: sería la segunda muerte en el año

Crece la preocupación entre la comunidad animalista ya que el pasado 29 de noviembre se registró la segunda muerte en el año de un manatí antillano en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja. Según las autoridades ambientales, esta sería la muerte número 13 en los últimos cinco años.

Manatí antillano es encontrado muerto en Barrancabermeja

Según confirmó Leonardo Granados, secretario de Ambiente en Barrancabermeja, la comunidad encontró el cuerpo del manatí flotando, en las aguas de la ciénaga El Llanito, quien, según el equipo técnico veterinario de biólogos, llevaba aproximadamente cinco días de muerto.

Este ejemplar corresponde a la víctima número 13, durante los últimos cinco años. Algunos de los principales factores que han afectado a esta especie corresponden a la contaminación de hidrocarburos y de aguas residuales que llegan a las fuentes hídricas en donde reside esta especie.

Así mismo, la sedimentación y pérdida del cuerpo de agua se ha convertido en otros de los riesgos más importantes para la especie ya que, según la Secretaría de Ambiente, se registró una pérdida de 300 hectáreas de las 1.375 que componen la ciénaga.

Ante el alarmante riesgo de extinción del manatí antillano, Granados confirmó la solicitud hecha hacia la Procuraduría, a través de su delegada para asuntos agrarios y ambientales, para realizar una reunión el próximo 5 de diciembre con las empresas de la industria petrolera que han impactado negativamente a fuentes hídricas y demás autoridades ambientales.

“Nos preocupa, este año es la segunda muerte que tenemos de manatí, una especie que está en vía de extinción y que forma parte de la educación de desarrollo que es la biodiversidad de Barrancabermeja, pero que está en riesgo”, explicó Granados.

¿Cuáles son las acciones para proteger al manatí antillano?

Desde la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja se confirmó la activación del plan de conservación del manatí antillano. Así mismo, Granados explicó que se iniciarán las acciones correspondientes para proteger al manatí antillano y evitar que más ejemplares pierdan la vida.

Cabe recalcar que la ciénaga El Llanito es una de las fuentes hídricas con mayor presencia de este manatí por lo que la reducción de los factores de riesgos es trascendental para la conservación de esta importante especie.