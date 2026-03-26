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Juez no cede: se hunde intento de tumbar cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

En la segunda audiencia, el juez dejó claro que el proceso seguirá su curso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Nicolás Maduro, líder del régimen capturado.
Nicolás Maduro, líder del régimen capturado. Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
12:06 p. m.
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Avanza sin freno el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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En la más reciente audiencia realizada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el caso tomó un nuevo giro: aunque el juez cuestionó argumentos clave del Gobierno estadounidense, dejó claro que no desestimará los cargos.

¿Qué pasó en la audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Durante la diligencia judicial, Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, comparecieron vestidos con uniforme carcelario beige, mientras permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio.

La defensa de la pareja había solicitado que se desestimaran los cargos, argumentando que no pueden acceder a fondos del Estado venezolano para pagar a sus abogados, lo que, según ellos,vulnera su derecho a una defensa adecuada, protegido por la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein aunque mostró dudas frente a la postura del Gobierno estadounidense, especialmente sobre el bloqueo de recursos, dejó claro que esto no es suficiente para tumbar el caso.

El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional.

Paralelamente, cuestionó que, pese a la flexibilización de sanciones contra Venezuela, se mantengan restricciones que afectan la defensa de los acusados.

¿Por qué Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron citados a una audiencia en Nueva York?

El exmandatario enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que busca castigar el tráfico de drogas con fines de financiación de actividades consideradas terroristas por Estados Unidos.

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Pese a los intentos de su defensa por frenar el proceso, la decisión del juez deja en claro que el caso sigue en pie y que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores deberán continuar enfrentando la justicia estadounidense en un juicio que apenas comienza y que podría extenderse.

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