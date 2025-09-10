¿Qué relación tendría la circuncisión con el autismo? Esto dijo el secretario de Salud de los EE. UU.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó malestar en la comunidad médica al sugerir que existe un vínculo directo entre el autismo, la circuncisión infantil y el uso de Tylenol, un analgésico común, cuyo componente activo es el acetaminofén. Junto a él, su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., respaldó la afirmación y fue más allá, citando estudios que han sido duramente cuestionados por científicos.

“Hay dos estudios que muestran que los niños circuncidados temprano tienen el doble de tasa de casos de autismo”, afirmó Kennedy, atribuyendo la supuesta relación al uso de Tylenol tras la intervención quirúrgica. Trump, por su lado, recomendó: “No tomes Tylenol si estás embarazada y cuando el bebé nazca, no le des Tylenol”.

¿Qué dicen los estudios científicos al respecto?

Sin embargo, expertos han rechazado categóricamente estas declaraciones. Helen Tager-Flusberg, profesora y especialista en autismo de la Universidad de Boston, calificó la teoría como absurda: “Nada de esto tiene sentido. Ninguno de los estudios ha demostrado que darle Tylenol a los bebés esté relacionado con un mayor riesgo de autismo”, señaló en diálogo con la agencia AFP.

Aunque algunas investigaciones preliminares han explorado una posible asociación entre el consumo de acetaminofén durante el embarazo y trastornos del desarrollo neurológico, hasta la fecha no se ha establecido ningún vínculo causal. De hecho, un estudio exhaustivo publicado el año pasado en la prestigiosa revista científica JAMA concluyó que no existe evidencia que respalde una relación directa entre el uso del medicamento y el autismo.

RELACIONADO Comunidad científica refuta la relación que Donald Trump hizo entre el acetaminofén y el autismo

Secretario de salud parece inclinarse más por la pseudociencia:

En cuanto a la teoría relacionada con la circuncisión, el artículo más citado proviene de un estudio danés publicado en 2015. No obstante, este trabajo fue ampliamente criticado en su momento por contener múltiples fallos metodológicos. “Estaba lleno de errores”, dijo el psiquiatra David Mandell, de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, que apuntó a la extensa trayectoria de Kennedy Jr. en la promoción de la pseudociencia.

Las principales asociaciones médicas continúan recomendando el uso prudente de analgésicos como el acetaminofén durante el embarazo, pero coinciden en que no hay pruebas suficientes para vincularlo con el autismo.