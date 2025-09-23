Comunidad científica refuta la relación que Donald Trump hizo entre el acetaminofén y el autismo

El sistema de salud en Estados Unidos se ha visto impactado ante las más recientes recomendaciones que Donald Trump realizó sobre el uso del acetaminofén en mujeres embarazadas y su relación con la generación de autismo.

Aunque recalcó que este grupo de personas deben tomarlo exclusivamente en casos de fiebre extrema, hizo énfasis en los efectos negativos que este medicamento podría generar.

Comunidad científica cuestiona recomendación de Trump

El más reciente anuncio por parte del presidente de Estados Unidos ha generado gran revuelo entre la comunidad científica, pues Trump citó algunos estudios que han demostrado la posible relación entre el Tylenol y el autismo.

De esta manera, las reacciones no se hicieron esperar desde diferentes frentes ya que el fabricante de Tylenol, Kenvue, reiteró el sólido respaldo científico tras el consumo de acetaminofén al asegurar que no causa autismo. Así mismo, explicaron que este medicamento es la opción más saludable para que las mujeres, en estado de embarazo, alivien el dolor y eviten infecciones como la fiebre. Según la BBC, las acciones de esta empresa habrían sufrido un impacto negativo después de esta recomendación.

El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología manifestó, por medio de un comunicado, su desacuerdo con el anuncio de la Casa Blanca ya que explicó que los médicos del país han identificado que el Tylenol es uno de los únicos analgésicos seguros para las mujeres embarazadas.

"Los estudios realizados en el pasado no muestran pruebas claras que demuestren una relación directa entre el uso prudente del paracetamol durante cualquier trimestre y los problemas de desarrollo fetal", explicó el Colegio.

Acetaminofén y autismo en Estados Unidos

Según una investigación, publicada por la Escuela de Salud Pública Chan de la Universidad de Harvard, se descubrió que los menores podrían ser más propensos a desarrollar autismo y otros trastornos, que impactan en el desarrollo neurológico, cuando se exponen al Tylenol durante el embarazo.

Aunque se recomendaron algunas limitaciones para reducir el uso del medicamento, también aseguraron que este sigue siendo importante para tratar la fiebre y el dolor en las mujeres embarazadas.