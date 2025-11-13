¿Qué se sabe del escándalo de corrupción que sacude Ucrania?

En medio de la invasión rusa y la constante presión internacional, Ucrania enfrenta una nueva crisis interna.

Un escándalo de corrupción de gran escala ha estallado en el sector energético, provocando la dimisión de dos ministros y salpicando a uno de los amigos más cercanos del presidente Volodimir Zelenski.

¿Qué hay detrás del escándalo que sacude Ucrania?

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania reveló la llamada “Operación Midas”, una investigación que destapó un complejo esquema de desvío de fondos por cerca de 100 millones de dólares. El nombre hace referencia al legendario rey que convertía en oro todo lo que tocaba.

Según la NABU, la red corrupta operaba dentro del Ministerio de Energía y la empresa estatal Energoatom, obligando a los contratistas a pagar sobornos de entre el 10 y el 15 % del valor de sus contratos para mantener sus operaciones.

En total, se realizaron 70 allanamientos y fueron detenidas cinco personas, entre ellas un exasesor ministerial y un alto funcionario de Energoatom.

El dinero habría sido blanqueado a través de compañías extranjeras, mientras que dentro de Ucrania se habría instaurado una estructura paralela de poder encabezada por “gestores en la sombra” encargados de manipular decisiones administrativas y financieras.

La situación tomó un giro político al conocerse el nombre del presunto cerebro del sistema: Timur Mindich, empresario de 46 años, amigo personal de Zelenski y copropietario de Kvartal 95, la productora televisiva que dio origen a la carrera política del presidente.

Mindich, quien habría abandonado Ucrania antes de que se hiciera pública la operación, es acusado de dirigir el lavado de dinero y su distribución, además de influir en decisiones de altos funcionarios como el exministro de Defensa Rustem Umerov, hoy secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Desde el entorno presidencial aseguraron que Zelenski desconocía las irregularidades y que apoya plenamente las investigaciones.

Sin embargo, la presión política lo llevó a exigir la renuncia del ministro de Justicia, German Galushchenko, y de la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk.

Galushchenko, quien antes dirigió la cartera de Energía, es señalado por recibir beneficios personales, mientras que Grinchuk, aunque no está directamente implicada, es considerada una figura cercana a él.

El escándalo ha generado preocupación entre los aliados occidentales. Si bien la Unión Europea no ha emitido una declaración oficial, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, instó a Zelenski a enfrentar la corrupción “con determinación y transparencia”.

La corrupción ha sido un problema persistente en Ucrania, incluso durante la guerra. En 2023, el entonces ministro de Defensa, Oleksi Reznikov, renunció tras revelarse la compra de uniformes y alimentos a precios inflados para el ejército.

Ese mismo año, Zelenski destituyó a todos los jefes regionales de reclutamiento militar tras descubrirse sobornos en el sistema de enlistamiento.

La tensión entre el Ejecutivo y los organismos anticorrupción, la NABU y la Fiscalía Anticorrupción, también ha sido constante.

Hace unos meses, el gobierno intentó limitar su independencia, pero desistió ante la presión de la sociedad civil y los socios internacionales.