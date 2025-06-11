Rusia condena a 13 años de prisión a colombianos acusados de combatir por Ucrania

Un tribunal administrado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk condenó a 13 años de prisión a los ciudadanos colombianos Alexander Ante y José Aron Medina Aranda, acusados de haber combatido junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La decisión fue anunciada este jueves por el fiscal general de Rusia, quien aseguró que ambos enfrentaron cargos por participar en acciones militares contra tropas rusas en el marco del conflicto armado.

Según el comunicado oficial difundido por la Fiscalía rusa a través de Telegram, los colombianos fueron declarados culpables de “participar en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Hasta el momento, no se conocen reacciones oficiales por parte del gobierno colombiano ni detalles sobre el proceso judicial o las condiciones de detención de los condenados.

Exsoldados colombianos desaparecieron tras escala en Venezuela

La trayectoria de Ante, de 48 años, y Medina, de 37, comenzó a finales de 2023, cuando decidieron alistarse en las fuerzas ucranianas. Ante partió de Colombia en octubre y Medina en noviembre.

En julio de 2024, ambos planearon regresar a su ciudad natal, Popayán (Cauca), y tomaron un vuelo desde Madrid hacia Caracas, donde harían escala antes de continuar a Bogotá. Sin embargo, sus familiares perdieron contacto con ellos tras su llegada a Venezuela.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó su captura en agosto de 2024. El 28 de ese mes, un tribunal de Moscú anunció su detención provisional bajo cargos de “mercenariado”.

Enfrentan condenas en Rusia por “mercenariado” en la guerra contra Ucrania

Rusia considera sistemáticamente como mercenarios a los extranjeros que combaten en las filas ucranianas, una figura penal que ha sido aplicada en varios casos similares.

En mayo de 2025, un ciudadano australiano fue condenado a 13 años de prisión por combatir contra el ejército ruso, y en octubre de 2024, Stephen Hubbard, un estadounidense de 70 años, recibió una pena de seis años y diez meses. Por su parte, Ucrania también ha capturado extranjeros en combate: en abril, anunció la detención de dos ciudadanos chinos acusados de luchar en el ejército ruso.

La condena a los colombianos se suma a una serie de procesos judiciales en territorios ocupados por Rusia, donde se juzga a combatientes extranjeros bajo estrictas leyes penales en medio del prolongado conflicto armado.