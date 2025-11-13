CANAL RCN
Internacional

Joven DJ colombiano fue asesinado en Polonia en extrañas circunstancias: ¿qué se sabe?

Javier Gómez había viajado hace un año a ese país en búsqueda de un mejor futuro para él y su pequeña de 2 años.

DJ colombiano asesinado
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
01:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Cartagena una familia está destrozada tras conocer la muerte de uno de sus integrantes en Europa.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Javier Gómez, un joven DJ que había viajado hace un año a Polonia en busca de mejores oportunidades, fue asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Su familia asegura que el presunto responsable sería un amigo con quien compartía vivienda, y pide que el caso avance con rapidez para poder repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su ciudad natal.

¿Por qué el joven cartagenero había viajado a Polonia?

Javier Gómez decidió dejar Cartagena hace aproximadamente un año.

Con una maleta llena de sueños, partió hacia Polonia con la ilusión de labrarse un futuro mejor y garantizar una vida digna para su pequeña hija de dos años.

En ese país, se dedicaba a la música y al trabajo como DJ, combinando largas jornadas laborales con su pasión por los escenarios y las mezclas.

Su familia, que permanecía en Colombia, mantenía contacto constante con él y sabía de sus planes y proyectos. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando recibieron la noticia de su muerte.

¿Qué se sabe del joven DJ colombiano asesinado en Polonia?

Según las primeras versiones conocidas por sus allegados, Javier habría sido asesinado dentro de la habitación donde vivía, y el principal sospechoso sería su compañero de hospedaje, con quien habría tenido una fuerte discusión días antes del hecho.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe
RELACIONADO

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

El presunto agresor sería, además, la persona que en su momento ayudó a Javier a llegar a Polonia y establecerse en ese país.

Por ahora, las autoridades locales investigan lo ocurrido y las circunstancias exactas en que se produjo su muerte, mientras la familia insiste en que se aceleren las diligencias para lograr la repatriación del cuerpo.

Poder tener a nuestro hermano lo más pronto posible, en el seno de nuestro hogar para poderle dar la cristiana sepultura.

Hernán Gómez, hermano de la víctima.

Sobre el caso, tanto el gobernador de Bolívar como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmaron que se adelantan gestiones conjuntas con la Cancillería de Colombia con el fin de facilitar el retorno del cuerpo de Javier Gómez a su tierra natal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chile

Elecciones en Chile: el temor de miles de colombianos y venezolanos por posibles deportaciones

Estados Unidos

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

Estados Unidos

Famoso cantante nominado a los Grammy fue arrestado en Estados Unidos: ¿Qué pasó?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Las balotas ya permitieron conocer los ganadores del último sorteo del Super Astro Sol de este 13 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Bogotá

Así se frustró lo que parecía ser el robo perfecto en Bogotá: el botín era millonario

Los ladrones aprovecharon la madrugada para robar costosos productos tecnológicos de una bodega.

Santa Fe

Santa Fe vs. Alianza: hora, canal para ver y pronóstico

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo