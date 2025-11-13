Joven DJ colombiano fue asesinado en Polonia en extrañas circunstancias: ¿qué se sabe?

En Cartagena una familia está destrozada tras conocer la muerte de uno de sus integrantes en Europa.

Javier Gómez, un joven DJ que había viajado hace un año a Polonia en busca de mejores oportunidades, fue asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Su familia asegura que el presunto responsable sería un amigo con quien compartía vivienda, y pide que el caso avance con rapidez para poder repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su ciudad natal.

¿Por qué el joven cartagenero había viajado a Polonia?

Javier Gómez decidió dejar Cartagena hace aproximadamente un año.

Con una maleta llena de sueños, partió hacia Polonia con la ilusión de labrarse un futuro mejor y garantizar una vida digna para su pequeña hija de dos años.

En ese país, se dedicaba a la música y al trabajo como DJ, combinando largas jornadas laborales con su pasión por los escenarios y las mezclas.

Su familia, que permanecía en Colombia, mantenía contacto constante con él y sabía de sus planes y proyectos. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando recibieron la noticia de su muerte.

¿Qué se sabe del joven DJ colombiano asesinado en Polonia?

Según las primeras versiones conocidas por sus allegados, Javier habría sido asesinado dentro de la habitación donde vivía, y el principal sospechoso sería su compañero de hospedaje, con quien habría tenido una fuerte discusión días antes del hecho.

El presunto agresor sería, además, la persona que en su momento ayudó a Javier a llegar a Polonia y establecerse en ese país.

Por ahora, las autoridades locales investigan lo ocurrido y las circunstancias exactas en que se produjo su muerte, mientras la familia insiste en que se aceleren las diligencias para lograr la repatriación del cuerpo.

Sobre el caso, tanto el gobernador de Bolívar como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmaron que se adelantan gestiones conjuntas con la Cancillería de Colombia con el fin de facilitar el retorno del cuerpo de Javier Gómez a su tierra natal.