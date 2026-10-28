CANAL RCN
Colombia

Defensoría emite alerta temprana para la zona rural de Dagua, Valle, por disputa territorial entre el ELN y disidencias

La entidad explicó que Dagua se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica.

Foto: Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
06:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) para el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, debido al riesgo que enfrentan más de 60.000 habitantes por la disputa territorial entre el Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas, del ELN, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente de las extintas Farc.

Defensoría exigió medidas inmediatas tras el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca
RELACIONADO

Defensoría exigió medidas inmediatas tras el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca

Según la entidad, la población rural del municipio está expuesta a posibles vulneraciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad, especialmente en 17 de los 27 corregimientos que conforman la zona rural de Dagua. La alerta también advierte sobre riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De acuerdo con la Defensoría, la incursión del frente Luis Carlos Cárdenas en la carretera Simón Bolívar, antigua vía al mar, desde junio de este año ha impactado directamente a los corregimientos de El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. A esto se suma la consolidación territorial del frente Jaime Martínez en otros 13 corregimientos del municipio.

Defensoría pide explicaciones a Mincultura por retiro de piezas del Museo Nacional y solicita su posible regreso
RELACIONADO

Defensoría pide explicaciones a Mincultura por retiro de piezas del Museo Nacional y solicita su posible regreso

Corredor estratégico bajo disputa

La entidad explicó que Dagua se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica. El municipio conecta el centro del Valle del Cauca con Buenaventura, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y municipios como Jamundí, La Cumbre y Restrepo.

Esta condición facilita el tránsito de combatientes y el abastecimiento logístico, además del control de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal de oro en las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá. La Defensoría advirtió que estas actividades han generado importantes afectaciones ambientales en la región.

Defensoría se pronuncia por ataque con drones contra el Ejército en Chocó
RELACIONADO

Defensoría se pronuncia por ataque con drones contra el Ejército en Chocó

Aumentan los riesgos humanitarios y para poblaciones vulnerables

La ATI señala que entre junio y julio de 2026 se registraron al menos cinco homicidios selectivos relacionados con señalamientos de colaboración con grupos armados. Entre los casos documentados figuran el asesinato de un comerciante en el sector de El Placer y el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente no identificado en la zona de El Engaño.

Asimismo, la instalación de retenes ilegales sobre la vía Simón Bolívar ha provocado confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados individuales en varios corregimientos, entre ellos El Placer, El Engaño, La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal.

Protocolo de actuación de la Fuerza Pública en universidades de Colombia: Defensoría se pronuncia
RELACIONADO

Protocolo de actuación de la Fuerza Pública en universidades de Colombia: Defensoría se pronuncia

La Defensoría advirtió que la situación afecta de manera desproporcionada a poblaciones con especial protección constitucional. Entre ellas se encuentran más de 10.600 integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, además de niñas, niños y adolescentes expuestos al riesgo de reclutamiento forzado, una situación que ya estaría generando deserción escolar en algunos sectores.

La alerta también incluye a 13 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes, según el organismo, han sufrido persecuciones y desplazamientos que los han obligado a abandonar proyectos productivos. De igual forma, líderes comunitarios, autoridades étnicas y servidores públicos enfrentan un incremento del riesgo por su presencia y trabajo en el territorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Más de 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven en las calles de Bogotá: otros 10.000 estarían en riesgo

Accidente de tránsito

Dos hermanas murieron tras caer de una moto y ser arrolladas por una volqueta en Magdalena

Cúcuta

Hablan sobrevivientes de atentado bomba cerca de las oficinas del ICA y la Dian en Cúcuta

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército Nacional abrió convocatoria para 2027: requisitos y cómo inscribirse

El Ejército Nacional abrió convocatoria para nuevos oficiales en 2027. Conozca los requisitos, edades permitidas y cómo realizar la inscripción.

Millonarios

Millonarios prepara el regreso de un viejo conocido en el mediocampo para 2027

Millonarios ya empieza a planificar el 2027 y tendrá de vuelta a un viejo conocido en el mediocampo.

España

Trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad en España deja varios muertos

Energías Renovables

ExpoSolar Colombia 2026: lugar, fecha y temas que marcarán esta edición

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?